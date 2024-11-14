https://ria.ru/20241114/peskov-1983734080.html

Песков: в Кремле наблюдают за формированием администрации Трампа

Песков: в Кремле наблюдают за формированием администрации Трампа - РИА Новости, 14.11.2024

Песков: в Кремле наблюдают за формированием администрации Трампа

Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Дональда Трампа, но это не является главным приоритетом для Москвы, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:47

2024-11-14T13:47

2024-11-14T13:48

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кремль наблюдает за процессом назначений в администрацию Дональда Трампа, но это не является главным приоритетом для Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но поверьте, это не является нашим главным приоритетом. И поэтому сейчас говорить о чем-то рано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об оценке в Кремле формирования кадрового состава администрации избранного президента США - Трампа. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/volker-1983703653.html

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в мире, сша, москва, россия, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис