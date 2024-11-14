https://ria.ru/20241114/peskov-1983732494.html

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе СВО, прекрасно понимает, как обстоят дела,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:41

2024-11-14T13:41

2024-11-14T13:55

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе СВО, прекрасно понимает, как обстоят дела, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются. Он прекрасно понимает, как обстоят дела. Кроме того, он постоянно проводит встречи с самими военнослужащими, в том числе теми, кто получил инвалидность, теми, кто получил ранения, увечья и так далее в ходе СВО", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после официальной части таких встреч президент долго разговаривает с военнослужащими без камер."Имеет, таким образом, всю полноту информации", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html

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владимир путин, россия, дмитрий песков