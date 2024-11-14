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Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 14.11.2024 (обновлено: 13:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/peskov-1983732494.html
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе СВО, прекрасно понимает, как обстоят дела,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:41
2024-11-14T13:55
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе СВО, прекрасно понимает, как обстоят дела, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются. Он прекрасно понимает, как обстоят дела. Кроме того, он постоянно проводит встречи с самими военнослужащими, в том числе теми, кто получил инвалидность, теми, кто получил ранения, увечья и так далее в ходе СВО", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что после официальной части таких встреч президент долго разговаривает с военнослужащими без камер."Имеет, таким образом, всю полноту информации", - уточнил Песков.
https://ria.ru/20241104/putin-1981799730.html
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владимир путин, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Путин знает о мерах поддержки военных, получивших увечья, заявил Песков

Песков: Путин получает доклады о мерах поддержки военных, получивших увечья

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно получает доклады о мерах поддержки военнослужащих, получивших увечья в ходе СВО, прекрасно понимает, как обстоят дела, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Как известно, президент постоянно получает доклады о том, как меры поддержки и на федеральном, и региональном уровне в отношении военнослужащих, которые получили увечья в ходе СВО, реализуются. Он прекрасно понимает, как обстоят дела. Кроме того, он постоянно проводит встречи с самими военнослужащими, в том числе теми, кто получил инвалидность, теми, кто получил ранения, увечья и так далее в ходе СВО", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что после официальной части таких встреч президент долго разговаривает с военнослужащими без камер.
"Имеет, таким образом, всю полноту информации", - уточнил Песков.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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