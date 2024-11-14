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Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 14.11.2024
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13:36 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/peskov-1983731278.html
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Песков рассказал о контактах между Россией и США - РИА Новости, 14.11.2024
Песков рассказал о контактах между Россией и США
Контактов между Россией и США пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:36
2024-11-14T13:36
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дональд трамп
дмитрий песков
nbc
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Контактов между Россией и США пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
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сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, nbc, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, NBC, Выборы президента США — 2024
Песков рассказал о контактах между Россией и США

Песков: контактов между Россией и США пока не было

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Контактов между Россией и США пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контактов пока не было", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
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