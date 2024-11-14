Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков
Песков: вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
У него спросили, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой американской администрацией вопрос о незаконных визовых ограничениях в США, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН.
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"Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Собственно, повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - ответил Песков.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.