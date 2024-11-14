https://ria.ru/20241114/peskov-1983730502.html

Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков

Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков

Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:34

2024-11-14T13:48

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.У него спросили, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой американской администрацией вопрос о незаконных визовых ограничениях в США, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН."Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Собственно, повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - ответил Песков.Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

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Дарья Буймова

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