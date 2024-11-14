Рейтинг@Mail.ru
Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 14.11.2024 (обновлено: 13:48 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/peskov-1983730502.html
Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков
Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков
Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:34
2024-11-14T13:48
россия
сша
дмитрий песков
в мире
выборы президента сша — 2024
оон
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.У него спросили, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой американской администрацией вопрос о незаконных визовых ограничениях в США, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН."Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Собственно, повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - ответил Песков.Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html
https://ria.ru/20241111/peskov-1983050561.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024, оон, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024, ООН, Владимир Путин, Дональд Трамп
Вопросов для обсуждения у России и США много, заявил Песков

Песков: вопросов-раздражителей для обсуждения у России и США много

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вопросов-раздражителей для обсуждения у РФ и США много, выделять один конкретный было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
У него спросили, будет ли президент РФ Владимир Путин поднимать в контактах с новой американской администрацией вопрос о незаконных визовых ограничениях в США, которые мешают нормальной работе штаб-квартиры ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию
Вчера, 08:00
"Это не единственный вопрос, который можно ставить перед американской стороной. Собственно, повестка вопросов-раздражителей настолько обширна, что выделять сейчас здесь один вопрос в качестве приоритетного было бы неверно", - ответил Песков.
Ранее Путин в ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Европа все еще добивается стратегического поражения России, заявил Песков
11 ноября, 12:11
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ миреВыборы президента США — 2024ООНВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала