https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html

В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине

В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине - РИА Новости, 14.11.2024

В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине

Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся на 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:44

2024-11-14T22:44

2024-11-14T22:55

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся на 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего президента Джо Байдена, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг."Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможность Пентагона успеть выделить Киеву оружие на 7,1 миллиарда долларов в рамках оставшегося бюджета до ухода Байдена.Сингх добавила, что США рассчитывают передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983837856.html

https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато