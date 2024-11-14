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В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине - РИА Новости, 14.11.2024
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22:44 14.11.2024 (обновлено: 22:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html
В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине
В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине - РИА Новости, 14.11.2024
В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине
Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся на 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:44
2024-11-14T22:55
в мире
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сша
россия
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сергей лавров
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся на 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего президента Джо Байдена, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг."Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможность Пентагона успеть выделить Киеву оружие на 7,1 миллиарда долларов в рамках оставшегося бюджета до ухода Байдена.Сингх добавила, что США рассчитывают передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983837856.html
https://ria.ru/20241114/slabost-1983825728.html
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в мире, украина, сша, россия, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по Украине

В Пентагоне признали тяжесть предстоящей им работе по выделению вооружения Киеву

© Flickr / jjgardner3 Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Flickr / jjgardner3
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерству обороны США предстоит очень тяжелая работа, чтобы успеть выделить Украине оружие на оставшиеся на 7,1 миллиарда долларов до конца срока нынешнего президента Джо Байдена, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг.
"Нам предстоит очень тяжело потрудиться, чтобы это произошло", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя возможность Пентагона успеть выделить Киеву оружие на 7,1 миллиарда долларов в рамках оставшегося бюджета до ухода Байдена.
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Кандидат на пост главы разведки США выступала против политики по Украине
Вчера, 20:07
Сингх добавила, что США рассчитывают передавать Украине оружие с регулярной частотой исходя имеющихся в наличие ресурсов на американских армейских складах.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
В США рассказали, как Зеленский воспользовался их слабостью
Вчера, 18:57
 
В миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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