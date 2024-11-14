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Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/oskolki--1983826798.html
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара - РИА Новости, 14.11.2024
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара
Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела со стороны украинских боевиков центра города Энергодар осколки боеприпасов, они будут... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:05
2024-11-14T19:05
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
энергодар
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела со стороны украинских боевиков центра города Энергодар осколки боеприпасов, они будут отправлены на экспертизу, рассказал журналистам представитель СК РФ. Ранее власти Запорожской области и оперативные службы заявляли, что в среду украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Энергодар. В результате один человек погиб, повреждения получили автомобили и жилые дома. В результате осмотра места происшествия оперативная группа СК РФ обнаружила осколки боеприпаса, которые будут отправлены на экспертизу. Также были опрошены свидетели и зафиксированы факты повреждения имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
россия
энергодар
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следственный комитет россии (ск рф), россия, энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара

СК: следователи нашли осколки боеприпасов после обстрела ВСУ центра Энергодара

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота СК РФ на месте обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Работа СК РФ на месте обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа СК РФ на месте обстрела со стороны ВСУ Энергодара
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела со стороны украинских боевиков центра города Энергодар осколки боеприпасов, они будут отправлены на экспертизу, рассказал журналистам представитель СК РФ.
Ранее власти Запорожской области и оперативные службы заявляли, что в среду украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Энергодар. В результате один человек погиб, повреждения получили автомобили и жилые дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В результате осмотра места происшествия оперативная группа СК РФ обнаружила осколки боеприпаса, которые будут отправлены на экспертизу.
Также были опрошены свидетели и зафиксированы факты повреждения имущества.
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Специальная военная операция на УкраинеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияЭнергодарЗапорожская областьПроисшествия
 
 
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