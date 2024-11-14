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Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара - РИА Новости, 14.11.2024
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара
Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела со стороны украинских боевиков центра города Энергодар осколки боеприпасов, они будут... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:05
2024-11-14T19:05
2024-11-14T19:05
специальная военная операция на украине
следственный комитет россии (ск рф)
россия
энергодар
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происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России обнаружили на месте обстрела со стороны украинских боевиков центра города Энергодар осколки боеприпасов, они будут отправлены на экспертизу, рассказал журналистам представитель СК РФ. Ранее власти Запорожской области и оперативные службы заявляли, что в среду украинские боевики нанесли артиллерийский удар по городу Энергодар. В результате один человек погиб, повреждения получили автомобили и жилые дома. В результате осмотра места происшествия оперативная группа СК РФ обнаружила осколки боеприпаса, которые будут отправлены на экспертизу. Также были опрошены свидетели и зафиксированы факты повреждения имущества.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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следственный комитет россии (ск рф), россия, энергодар, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Энергодар, Запорожская область, Происшествия
Следователи нашли осколки боеприпасов после украинского обстрела Энергодара
СК: следователи нашли осколки боеприпасов после обстрела ВСУ центра Энергодара