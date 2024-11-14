https://ria.ru/20241114/oruzhie-1983642125.html
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию - РИА Новости, 14.11.2024
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию
Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:18
2024-11-14T03:18
2024-11-14T03:18
россия
рособоронэкспорт
александр михеев
су-57э
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_0:68:3095:1808_1920x0_80_0_0_2dd08af09fbd579049ceb8379d231eb3.jpg
ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. "Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", - сказал Михеев. Он отдельно отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему - легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ. "Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе перспективный истребитель Су-57Э, безусловно, вызовет интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя - реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", - сказал Михеев. По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия. В сегменте БПЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э". Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, отметил Михеев.
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html
https://ria.ru/20240923/lantset-1974170091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742007467_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7b8f1d87b9a2408c9ced46ef51d381c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рособоронэкспорт, александр михеев, су-57э, безопасность
Россия, Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Су-57Э, Безопасность
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию
Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: российское оружие вызывает особый интерес
ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.
"Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", - сказал Михеев.
Он отдельно отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему - легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ.
"Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе перспективный истребитель Су-
57Э, безусловно, вызовет интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя - реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", - сказал Михеев.
По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия.
В сегменте БПЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э".
Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, отметил Михеев.