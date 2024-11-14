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Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию - РИА Новости, 14.11.2024
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03:18 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/oruzhie-1983642125.html
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию - РИА Новости, 14.11.2024
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию
Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:18
2024-11-14T03:18
россия
рособоронэкспорт
александр михеев
су-57э
безопасность
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ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. "Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", - сказал Михеев. Он отдельно отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему - легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ. "Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе перспективный истребитель Су-57Э, безусловно, вызовет интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя - реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", - сказал Михеев. По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия. В сегменте БПЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э". Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, отметил Михеев.
https://ria.ru/20240905/rosoboroneksport-1970670100.html
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россия, рособоронэкспорт, александр михеев, су-57э, безопасность
Россия, Рособоронэкспорт, Александр Михеев, Су-57Э, Безопасность
Глава "Рособоронэкспорта" отметил особый интерес к российскому оружию

Глава "Рособоронэкспорта" Михеев: российское оружие вызывает особый интерес

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Стенд АО Рособоронэкспорт на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд АО "Рособоронэкспорт" на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Архивное фото
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ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Все предлагаемое Россией на мировом рынке оружие проверено на полях сражений, поэтому оно вызывает особый интерес, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.
"Все предлагаемые "Рособоронэкспортом" современные образцы подтвердили свои высокие характеристики в условиях реальных боевых действий. Это бронетанковая техника, бронемашины, артиллерийские системы и новейшие средства контрбатарейной борьбы, средства ПВО и РЭБ, стрелковое оружие и элементы тюнинга, снайперские и высокоточные винтовки российского производства", - сказал Михеев.
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Он отдельно отметил очень большой интерес к современным российским боевым самолетам и вертолетам, а также управляемым средствам поражения, в том числе к боевому разведывательно-ударному вертолету Ка-52Э и новейшим образцам вооружения к нему - легкой многоцелевой управляемой ракете 305Е, противотанковой управляемой ракете "Вихрь", тактической противокорабельной ракете Х-35УЭ и авиационной модульной управляемой ракете Х-38МЛЭ.
"Впервые демонстрируемый за рубежом в ходе выставки в Чжухае как на статической стоянке, так и в летной программе перспективный истребитель Су-57Э, безусловно, вызовет интерес у стратегических партнеров России. Главное конкурентное достоинство истребителя - реальный опыт боевого применения и отличные отзывы Минобороны России о нем", - сказал Михеев.
По его словам, российские системы РЭБ отлично показали себя в реальных условиях. Из экспортных вариантов опыт в подавлении БПЛА имеет комплекс РБ-504П-Э. В сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высокие оценки получили система прикрытия объектов "Поле-21Э" и автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. Об их эффективности и невозможности преодолеть защиту высказывались производители и эксплуатанты западного высокоточного оружия.
В сегменте БПЛА особое внимание уделяется эффективно применяемым в ходе специальной военной операции образцам, в том числе к разведывательно-ударному комплексу "Орион-Э", разведывательным "Орлан-10Е" и "Орлан-30", барражирующим боеприпасам "Куб-Э" и недавно выведенному на мировой рынок комплексу "Ланцет-Э".
Также на мировом рынке формируется сегмент безэкипажных катеров. Участники определяют формы и методы их применения касательно собственных вооруженных сил. "Рособоронэкспорт" отрабатывает маркетинговые стратегии, выявляет потенциальных заказчиков и их потребности, ведет консультации с партнерами, отметил Михеев.
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РоссияРособоронэкспортАлександр МихеевСу-57ЭБезопасность
 
 
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