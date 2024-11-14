https://ria.ru/20241114/orban-1983740915.html

Орбан сравнил обвинения в адрес Ле Пен с преследованием Трампа

Орбан сравнил обвинения в адрес Ле Пен с преследованием Трампа - РИА Новости, 14.11.2024

Орбан сравнил обвинения в адрес Ле Пен с преследованием Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил обвинения против главы парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с уголовным... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:20

2024-11-14T14:20

2024-11-14T16:53

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил обвинения против главы парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен с уголовным преследованием победившего на выборах в США Дональда Трампа. "Не могу поверить вчерашним новостям о Марин Ле Пен. Марин, пожалуйста, помни, что в этой битве мы вместе! И не забывай: преследования со стороны правосудия были решающим шагом к победе президента Дональда Трампа", — написал он в X. В Париже 30 сентября начался процесс по делу Марин Ле Пен и 26 членов партии "Национальное объединение" об отмывании средств Европарламента. Политиков обвинили в том, что они использовали деньги ЕП, чтобы оплачивать работу парламентских ассистентов, которые на самом деле работали лишь на "Национальное объединение".Накануне обвинение по делу потребовало у суда запретить Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, она не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. Прокуратура также запросила для политика пять лет тюрьмы, из которых три — условно, а два — с электронным браслетом. Партию "Национальное объединение" хотят обязать выплатить штраф в размере двух миллионов евро. С самой Ле Пен также потребовали взыскать 300 тысяч евро.Слушания продлятся до 27 ноября, приговор должны объявить в начале 2025 года.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл выборы главы государства, которые прошли 5 ноября. Он стал первым победителем голосования на должность американского лидера, против которого открыты уголовные дела.Трампу предъявлены обвинения по четырем уголовным делам, два из которых находятся в федеральной юрисдикции, то есть после инаугурации новый президент сможет помиловать себя или распустить офис спецпрокурора. Но американские СМИ и эксперты считают, что правоохранители прекратят преследование политика, не дожидаясь его вступления в должность.

https://ria.ru/20241114/ekspert-1983719355.html

https://ria.ru/20241113/prigovor-1983630050.html

https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, сша, марин ле пен, виктор орбан, дональд трамп, европарламент, выборы президента сша — 2024