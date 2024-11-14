https://ria.ru/20241114/oporniki-1983647884.html
Морпехи уничтожили "опорники" ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи уничтожили "опорники" ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 14.11.2024
Морпехи уничтожили "опорники" ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T06:22
2024-11-14T06:22
2024-11-14T06:22
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вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Получив координаты, расчет БМ-21 "Град" морских пехотинцев Северного флота группировки "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра. Артиллеристы РСЗО всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма. Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html
https://ria.ru/20241114/razvedchik-1983640685.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи уничтожили "опорники" ВСУ на правом берегу Днепра
Морпехи ВС России уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 14 ноя - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение опорным пунктам украинской армии на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Получив координаты, расчет БМ-21 "Град" морских пехотинцев Северного флота группировки "Днепр" нанес огневое поражение опорным пунктам противника на правом берегу Днепра. Выполнив задачу, боевая машина быстро покинула позицию и ушла в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки", - сообщили в оборонном ведомстве.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" в любое время суток выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ
на правом берегу Днепра.
Артиллеристы РСЗО всегда находятся в полной боевой готовности. По команде выезжают из укрытия на огневые позиции, производят расчет установки цели и оперативно наносят огневое поражение, эти действия отработаны до автоматизма.
Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени, в этом помогают подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами. Взаимодействие с разведывательными подразделениями и расчетами БПЛА позволяет уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.