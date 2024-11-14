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Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/obstrel-1983810328.html
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА - РИА Новости, 14.11.2024
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА
Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:04
2024-11-14T18:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
белгородская область
белгород
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью двух беспилотников нанесли удары по городу Шебекино. Один дрон сдетонировал перед многоквартирным домом. В результате атаки ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями плеча и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медиками оказывается вся необходимая помощь. После чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. В МКД повреждено остекление нескольких квартир", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один дрон атаковал рейсовый автобус, обошлось без пострадавших. У автобуса повреждены остекление, задняя часть и крыша.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, шебекино, белгородская область, белгород, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Происшествия
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА

Гладков: дроны ВСУ атаковали многоэтажку и автобус в Шебекино, пострадал человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотников ВСУ города Шебекино
Последствия атаки беспилотников ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотников ВСУ города Шебекино
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ с помощью двух беспилотников нанесли удары по городу Шебекино. Один дрон сдетонировал перед многоквартирным домом. В результате атаки ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями плеча и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медиками оказывается вся необходимая помощь. После чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. В МКД повреждено остекление нескольких квартир", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что ещё один дрон атаковал рейсовый автобус, обошлось без пострадавших. У автобуса повреждены остекление, задняя часть и крыша.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковШебекиноБелгородская областьБелгородПроисшествия
 
 
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