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Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА - РИА Новости, 14.11.2024
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА
Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:04
2024-11-14T18:04
2024-11-14T18:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
шебекино
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происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Два украинских дрона атаковали многоквартирный дом и рейсовый автобус в Шебекино, пострадал один человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ с помощью двух беспилотников нанесли удары по городу Шебекино. Один дрон сдетонировал перед многоквартирным домом. В результате атаки ранен один мирный житель. Мужчину с осколочными ранениями плеча и ног бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Медиками оказывается вся необходимая помощь. После чего он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода. В МКД повреждено остекление нескольких квартир", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё один дрон атаковал рейсовый автобус, обошлось без пострадавших. У автобуса повреждены остекление, задняя часть и крыша.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Шебекино, Белгородская область, Белгород, Происшествия
Украинские войска обстреляли многоэтажку и автобус в Шебекино с БПЛА
Гладков: дроны ВСУ атаковали многоэтажку и автобус в Шебекино, пострадал человек