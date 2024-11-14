https://ria.ru/20241114/obstrel-1983759875.html

При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП

При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП - РИА Новости, 14.11.2024

При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП

Трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения" ранены в селе Черемошное Белгородского района при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:40

2024-11-14T15:40

2024-11-14T15:55

специальная военная операция на украине

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения" ранены в селе Черемошное Белгородского района при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранены трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения". Пострадавших с ранениями средней степени тяжести бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.Гладков ранее сообщал, что специализированное государственное унитарное предприятие было создано по поручению президента Российской Федерации. Это подразделение активно взаимодействует с Росгвардией и занимается решением задач, связанных с обеспечением безопасности жителей Белгородской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

белгород

белгородская область

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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)