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При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 14.11.2024 (обновлено: 15:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/obstrel-1983759875.html
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП - РИА Новости, 14.11.2024
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП
Трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения" ранены в селе Черемошное Белгородского района при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:40
2024-11-14T15:55
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения" ранены в селе Черемошное Белгородского района при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В селе Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранены трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения". Пострадавших с ранениями средней степени тяжести бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.Гладков ранее сообщал, что специализированное государственное унитарное предприятие было создано по поручению президента Российской Федерации. Это подразделение активно взаимодействует с Росгвардией и занимается решением задач, связанных с обеспечением безопасности жителей Белгородской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
белгород
белгородская область
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белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
При украинском обстреле Белгородской области пострадали три бойца СГУП

Гладков: при украинском обстреле Белгородской области пострадали 3 бойца СГУП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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БЕЛГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения" ранены в селе Черемошное Белгородского района при атаке украинского дрона на автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Черемошное Белгородского района легковой автомобиль подвергся атаке беспилотника ВСУ. Ранены трое бойцов СГУП "Охрана специального назначения". Пострадавших с ранениями средней степени тяжести бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях атаки уточняется.
Гладков ранее сообщал, что специализированное государственное унитарное предприятие было создано по поручению президента Российской Федерации. Это подразделение активно взаимодействует с Росгвардией и занимается решением задач, связанных с обеспечением безопасности жителей Белгородской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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