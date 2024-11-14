https://ria.ru/20241114/novoselidovka-1983638306.html
ВС России установили знамя в освобожденной Новоселидовке, сообщил Рогов
ВС России установили знамя в освобожденной Новоселидовке, сообщил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024
ВС России установили знамя в освобожденной Новоселидовке, сообщил Рогов
Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:05
2024-11-14T01:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Новоселидовка находится севернее Курахово. "Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, ВС РФ выбили украинских боевиков из большой части села Дальнее южнее Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241113/svo-1983479686.html
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россия, донецкая народная республика, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России установили знамя в освобожденной Новоселидовке, сообщил Рогов
Рогов: ВС России зачистили село Новоселидовка в ДНР и установили боевое знамя
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска полностью зачистили от ВСУ село Новоселидовка в западной части ДНР и установили там боевое знамя, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Новоселидовка находится севернее Курахово.
"Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, ВС РФ выбили украинских боевиков из большой части села Дальнее южнее Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.