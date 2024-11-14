https://ria.ru/20241114/novorossijsk-1983746762.html

В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга

В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга - РИА Новости, 14.11.2024

В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга

Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:42

2024-11-14T14:42

2024-11-14T14:42

происшествия

новороссийск

краснодарский край

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СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Как уточнил чиновник, инцидент произошел в городской больнице №1. "В приемное отделение медучреждения поступила женщина. Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация", - написал Филиппов в своем Telegram-канале. Произошедшим, добавил он, заинтересовались правоохранители, они начали проверку после избиения фельдшера. "К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", - подчеркнул министр, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо.

https://ria.ru/20241112/sobaka-1983402778.html

https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html

новороссийск

краснодарский край

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происшествия, новороссийск, краснодарский край