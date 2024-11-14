https://ria.ru/20241114/novorossijsk-1983746762.html
В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга
В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга - РИА Новости, 14.11.2024
В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга
Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:42
2024-11-14T14:42
2024-11-14T14:42
происшествия
новороссийск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_0:12:3318:1878_1920x0_80_0_0_f2b352e6d3719ef4136959816b6930bf.jpg
СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Как уточнил чиновник, инцидент произошел в городской больнице №1. "В приемное отделение медучреждения поступила женщина. Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация", - написал Филиппов в своем Telegram-канале. Произошедшим, добавил он, заинтересовались правоохранители, они начали проверку после избиения фельдшера. "К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", - подчеркнул министр, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо.
https://ria.ru/20241112/sobaka-1983402778.html
https://ria.ru/20241114/chelyabinsk-1983678031.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268120_432:0:3163:2048_1920x0_80_0_0_1db4998e674865626024a533e20e4b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новороссийск, краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Краснодарский край
В Новороссийске пациентка избила медика до сотрясения мозга
В Новороссийске пациентка избила фельдшера скорой помощи до сотрясения мозга
СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости.
Пациентка городской больницы Новороссийска напала на фельдшера во время оказания ей помощи, медицинского работника с сотрясением мозга госпитализировали, сообщил
министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Как уточнил чиновник, инцидент произошел в городской больнице №1.
"В приемное отделение медучреждения поступила женщина. Во время оказания необходимой помощи пациентка накинулась на фельдшера скорой помощи, а затем ударила ее по лицу. В результате у медработника диагностировано сотрясение мозга, потребовалась госпитализация", - написал Филиппов в своем Telegram-канале.
Произошедшим, добавил он, заинтересовались правоохранители, они начали проверку после избиения фельдшера.
"К сожалению, данный случай только подчеркивает тревожную тенденцию нападений на медицинских работников", - подчеркнул министр, отметив, что такое отношение к медработникам недопустимо.