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В Норвегии понизили уровень террористической угрозы - РИА Новости, 14.11.2024
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15:11 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/norvegija-1983752361.html
В Норвегии понизили уровень террористической угрозы
В Норвегии понизили уровень террористической угрозы - РИА Новости, 14.11.2024
В Норвегии понизили уровень террористической угрозы
Норвегия понижает уровень террористической угрозы в стране с высокого до умеренного из-за смягчения угроз, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:11
2024-11-14T15:11
в мире
израиль
норвегия
ближний восток
мария захарова
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Норвегия понижает уровень террористической угрозы в стране с высокого до умеренного из-за смягчения угроз, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает норвежская полицейская служба безопасности. В начале октября полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке. "Полицейская служба безопасности Норвегии понижает уровень террористической угрозы до умеренного, как это было до 8 октября 2024 года. Хотя оценка угрозы со стороны связанных с Ираном субъектов скорректирована в сторону понижения, угроза со стороны экстремистов против еврейских и израильских объектов в Норвегии всё равно высока, как и до 8 октября", - следует из пресс-релиза ведомства. Как подчеркивает ведомство, ситуация является "очень динамичной" и может измениться в кратчайшие сроки. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241012/norvegija-1977749591.html
https://ria.ru/20241014/posolstvo-1978040529.html
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в мире, израиль, норвегия, ближний восток, мария захарова, джо байден
В мире, Израиль, Норвегия, Ближний Восток, Мария Захарова, Джо Байден
В Норвегии понизили уровень террористической угрозы

В Норвегии понизили уровень террористической угрозы до умеренного

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Города Мира. Осло. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Норвегия понижает уровень террористической угрозы в стране с высокого до умеренного из-за смягчения угроз, связанных с эскалацией на Ближнем Востоке, сообщает норвежская полицейская служба безопасности.
В начале октября полицейская служба безопасности Норвегии сообщила, что власти королевства повышают уровень террористической угрозы в стране с умеренного до высокого из-за опасений, вызванных продолжающейся эскалацией на Ближнем Востоке.
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"Полицейская служба безопасности Норвегии понижает уровень террористической угрозы до умеренного, как это было до 8 октября 2024 года. Хотя оценка угрозы со стороны связанных с Ираном субъектов скорректирована в сторону понижения, угроза со стороны экстремистов против еврейских и израильских объектов в Норвегии всё равно высока, как и до 8 октября", - следует из пресс-релиза ведомства.
Как подчеркивает ведомство, ситуация является "очень динамичной" и может измениться в кратчайшие сроки.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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