https://ria.ru/20241114/natsproekt-1983758347.html

Более 280 км дорог отремонтировали в Ростовской области по нацпроекту

Более 280 км дорог отремонтировали в Ростовской области по нацпроекту - РИА Новости, 14.11.2024

Более 280 км дорог отремонтировали в Ростовской области по нацпроекту

Более 150 участков дорог регионального и местного значения протяженностью порядка 280 километров отремонтировали в Ростовской области в 2024 году по нацпроекту... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:34

2024-11-14T15:34

2024-11-14T15:34

ростовская область

зимовниковский район

элиста

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Более 150 участков дорог регионального и местного значения протяженностью порядка 280 километров отремонтировали в Ростовской области в 2024 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщает правительство региона. "В Ростовской области в этом году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведено в нормативное состояние свыше 280 километров дорожной сети регионального и местного значения. Работы завершены на 151 объекте, более чем на 30 из них - досрочно", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Виталия Кушнарева. Так, по его словам, в Ремонтненском районе завершен ремонт участка автодороги регионального значения Элиста – Ремонтное – Зимовники (от границы Калмыкии). Протяженность отремонтированного участка 7,4 километра. Эта дорога является важной частью опорной сети Ростовской области. Она соединяет Ремонтненский и Зимовниковский районы, обеспечивая прямое сообщение с Элистой. Здесь проходят маршруты общественного транспорта и два школьных маршрута, связывающие населенные пункты Ремонтное, Новопривольный и Привольный. В Мартыновском районе отремонтировали участок дороги регионального значения "Ростов-на-Дону - Волгодонск" - Денисов - "Семикаракорск - Красноармейский" на отрезке протяженностью 1 километр. Эта дорога связывает ближайшие населенные пункты и две более крупные трассы. Здесь также проходит школьный маршрут.

https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html

зимовниковский район

элиста

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

зимовниковский район, элиста, ростовская область