https://ria.ru/20241114/nato-1983814100.html
Швеция и НАТО отработали охоту на подлодки в Балтийском море
Швеция и НАТО отработали охоту на подлодки в Балтийском море - РИА Новости, 14.11.2024
Швеция и НАТО отработали охоту на подлодки в Балтийском море
Швеция и НАТО отработали охоту на подводные лодки в Балтийском море в рамках учений Dynamic Merlin 24, сообщают вооруженные силы королевства. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:18
2024-11-14T18:18
2024-11-14T18:18
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Швеция и НАТО отработали охоту на подводные лодки в Балтийском море в рамках учений Dynamic Merlin 24, сообщают вооруженные силы королевства. "На этой неделе корабли союзников тренировались в поиске подводных лодок в Балтийском море в рамках Dynamic Merlin 24", - говорится в сообщении. Тренировочные мероприятия проводились шведскими ВМС совестно с 1-ой постоянной военно-морской группой НАТО (SNMG1). В учениях были задействованы корветы, фрегаты, вспомогательные суда, вертолеты и самолеты из разных стран, в частности, из Бельгии, Франции, Нидерландов и Великобритании.
https://ria.ru/20241113/ucheniya-1983432604.html
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балтийское море, швеция, бельгия, нато, в мире
Балтийское море, Швеция, Бельгия, НАТО, В мире
Швеция и НАТО отработали охоту на подлодки в Балтийском море
Швеция и НАТО отработали охоту на подлодки в рамках учений Dynamic Merlin 24