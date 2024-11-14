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Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне - РИА Новости, 14.11.2024
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03:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/narusheniya-1983641620.html
Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне
Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне - РИА Новости, 14.11.2024
Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне
Нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и ФСВТС России, заявил РИА... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:06
2024-11-14T03:06
россия
эквадор
сша
александр михеев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
рособоронэкспорт
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ми-171
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ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и ФСВТС России, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024. Ранее в этом году Эквадор планировал передать США вертолеты типа Ми-171 для последующей их отправки на Украину. Однако после вмешательства российских властей Кито отказался от этого решения. "Рособоронэкспорт" придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств. В случае нарушения импортером обязательств все факты должны разбираться на межправительственном уровне с участием ФСВТС и МИД России", - сказал Михеев. Он пояснил, что при подписании контрактных документов иностранный заказчик предоставляет сертификат конечного пользователя, в соответствии с которым обязуется не передавать полученную продукцию третьим странам без официального согласия российской стороны.
https://ria.ru/20241113/shamarin-1983470520.html
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россия, эквадор, сша, александр михеев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), рособоронэкспорт, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ми-171
Россия, Эквадор, США, Александр Михеев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России), Рособоронэкспорт, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ми-171
Россия будет разбираться с нарушениями в ВТС на межправительственном уровне

Рособоронэкспорт: с нарушениями в ВТС будут разбираться с участием МИД и ФСВТС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЧЖУХАЙ (КНР), 14 ноя - РИА Новости. Нарушения контрактов в сфере военно-технического сотрудничества будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и ФСВТС России, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на полях открывшегося в китайском Чжухае авиакосмического салона Airshow China 2024.
Ранее в этом году Эквадор планировал передать США вертолеты типа Ми-171 для последующей их отправки на Украину. Однако после вмешательства российских властей Кито отказался от этого решения.
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"Рособоронэкспорт" придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств. В случае нарушения импортером обязательств все факты должны разбираться на межправительственном уровне с участием ФСВТС и МИД России", - сказал Михеев.
Он пояснил, что при подписании контрактных документов иностранный заказчик предоставляет сертификат конечного пользователя, в соответствии с которым обязуется не передавать полученную продукцию третьим странам без официального согласия российской стороны.
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РоссияЭквадорСШААлександр МихеевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)РособоронэкспортМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ми-171
 
 
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