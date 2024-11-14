Рейтинг@Mail.ru
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 14.11.2024 (обновлено: 11:49 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:15
2024-11-14T11:49
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983664267_0:88:955:625_1920x0_80_0_0_d23572b336ba1b99dfa84e37ce5f88d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова."Ограничение на движение по мосту транспортных средств более 18 тонн, но когда с путей поднимали эвакуатором большегруз, то его вес вместе с грузом составил 30,9 тонны", - сказала Постнова.Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры.По информации Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.
https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983664267_0:0:952:714_1920x0_80_0_0_6328af6ce77bef0da9c590cef8db34f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму

СК: мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом почти на 13 тонн

© МЧС России/TelegramПоследствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© МЧС России/Telegram
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
"Ограничение на движение по мосту транспортных средств более 18 тонн, но когда с путей поднимали эвакуатором большегруз, то его вес вместе с грузом составил 30,9 тонны", - сказала Постнова.
Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры.
По информации Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.
На месте обрушения моста в Джанкойском районе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Рухнувший в Крыму мост восстановят в полном объеме
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала