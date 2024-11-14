https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму - РИА Новости, 14.11.2024
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:15
2024-11-14T11:15
2024-11-14T11:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова."Ограничение на движение по мосту транспортных средств более 18 тонн, но когда с путей поднимали эвакуатором большегруз, то его вес вместе с грузом составил 30,9 тонны", - сказала Постнова.Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры.По информации Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.
https://ria.ru/20241114/most-1983675893.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
СК: мост в Крыму обрушился из-за фуры с перегрузом почти на 13 тонн
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Вес фуры, под которой рухнул мост в Джанкойском районе Крыма, в 1,7 раза превысил предельно допустимый, сообщила РИА Новости официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
"Ограничение на движение по мосту транспортных средств более 18 тонн, но когда с путей поднимали эвакуатором большегруз, то его вес вместе с грузом составил 30,9 тонны", - сказала Постнова.
Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры.
По информации Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.