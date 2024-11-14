https://ria.ru/20241114/moskva-1983781269.html
В Москве на Маросейке горит квартира
В Москве на Маросейке горит квартира - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве на Маросейке горит квартира
Трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:53
2024-11-14T16:53
2024-11-14T16:57
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Маросейка происходит горение квартиры на втором этаже и деревянных перекрытий между вторым и третьим этажами жилого дома", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники.
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Пожар в жилом доме на улице Маросейка в Москве
Квартира и перекрытия между этажами горят в жилом доме на улице Маросейка в Москве, сообщили в МЧС
2024-11-14T16:53
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве на Маросейке горит квартира
В Москве на Маросейке горят квартира и перекрытия между этажами