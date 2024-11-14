https://ria.ru/20241114/moskva-1983781269.html

В Москве на Маросейке горит квартира

В Москве на Маросейке горит квартира - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве на Маросейке горит квартира

Трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:53

2024-11-14T16:53

2024-11-14T16:57

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трехкомнатная квартира и перекрытия между двумя этажами жилого дома загорелись на улице Маросейка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На улице Маросейка происходит горение квартиры на втором этаже и деревянных перекрытий между вторым и третьим этажами жилого дома", - сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, на месте пожара работают 42 человека и 12 единиц техники.

https://ria.ru/20241104/pozhar-1981796365.html

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Пожар в жилом доме на улице Маросейка в Москве Квартира и перекрытия между этажами горят в жилом доме на улице Маросейка в Москве, сообщили в МЧС 2024-11-14T16:53 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия