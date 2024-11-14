В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету
В Москве задержан мужчина, угрожавший ножом на просьбу потушить сигарету в метро
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего кухонным ножом двум пассажирам московского метро, которые попросили его потушить сигарету, возбуждено уголовное дело, сообщили на сайте МВД Медиа.
На платформе станции "Савёловская" мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил. Двое граждан сделали замечание нарушителю, на что последний вытащил нож и стал им размахивать, направив в сторону собеседников. Тогда пассажиры, воспользовавшись моментом, сбили злоумышленника с ног и выбили опасный предмет из его руки.
"Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел", - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Кроме того, фигурант привлечён к административной ответственности по статьям 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях) и 20.21 КоАП РФ ( Появление в общественных местах в состоянии опьянения), уточнили в ведомстве.
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