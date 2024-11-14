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В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету - РИА Новости, 14.11.2024
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11:25 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/moskva-1983693400.html
В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету
В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету
Полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего кухонным ножом двум пассажирам московского метро, которые попросили его потушить сигарету, возбуждено уголовное... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:25
2024-11-14T11:25
происшествия
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего кухонным ножом двум пассажирам московского метро, которые попросили его потушить сигарету, возбуждено уголовное дело, сообщили на сайте МВД Медиа. На платформе станции "Савёловская" мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил. Двое граждан сделали замечание нарушителю, на что последний вытащил нож и стал им размахивать, направив в сторону собеседников. Тогда пассажиры, воспользовавшись моментом, сбили злоумышленника с ног и выбили опасный предмет из его руки. "Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел", - говорится в сообщении. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Кроме того, фигурант привлечён к административной ответственности по статьям 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях) и 20.21 КоАП РФ ( Появление в общественных местах в состоянии опьянения), уточнили в ведомстве.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего ножом на просьбу потушить сигарету

В Москве задержан мужчина, угрожавший ножом на просьбу потушить сигарету в метро

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, угрожавшего кухонным ножом двум пассажирам московского метро, которые попросили его потушить сигарету, возбуждено уголовное дело, сообщили на сайте МВД Медиа.
На платформе станции "Савёловская" мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал сигарету и закурил. Двое граждан сделали замечание нарушителю, на что последний вытащил нож и стал им размахивать, направив в сторону собеседников. Тогда пассажиры, воспользовавшись моментом, сбили злоумышленника с ног и выбили опасный предмет из его руки.
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"Подоспевшие на место происшествия полицейские задержали агрессора и изъяли орудие совершения преступления, которое оказалось хозяйственно-бытовым ножом. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в угрозе убийством был доставлен в отдел внутренних дел", - говорится в сообщении.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части первой статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Кроме того, фигурант привлечён к административной ответственности по статьям 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака в помещениях) и 20.21 КоАП РФ ( Появление в общественных местах в состоянии опьянения), уточнили в ведомстве.
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