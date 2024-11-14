https://ria.ru/20241114/moskva-1983659927.html

В Москве завершили расследование дела экс-главы миграционного отдела

В Москве завершили расследование дела экс-главы миграционного отдела - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве завершили расследование дела экс-главы миграционного отдела

Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в получении взяток и организации незаконной миграции в Москве,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:15

2024-11-14T09:15

2024-11-14T09:16

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в получении взяток и организации незаконной миграции в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ. "Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в зависимости от их роли они обвиняются в мелком взяточничестве, получении взятки, организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или жительства, а также фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства в жилом помещении. Следствие установило, что бывшая руководительница одного из миграционных отделов в Москве, действуя из корыстных побуждений, создала организованную группу с целью личного обогащения через организацию незаконной миграции в столице. Соучастники искали иностранных граждан, желающих получить поддельные документы миграционного учета. Затем обвиняемые за денежное вознаграждение изготавливали необходимые документы и вносили ложные данные в учетные базы, что позволяло иностранцам избегать выявления их незаконного пребывания в России во время проверок. В ходе расследования уголовного дела, как сообщается, было проведено более 10 обысков и выемок, в результате которых были обнаружены и изъяты многочисленные документы, подтверждающие причастность фигурантов к совершенным преступлениям. "Столичными следователями проведен значительный объем следственных и процессуальных действий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - добавили в ведомстве.

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https://ria.ru/20241113/volodin-1983523685.html

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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)