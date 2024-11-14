https://ria.ru/20241114/moskva-1983654869.html

Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве

Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве - РИА Новости, 14.11.2024

Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве

Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:26

2024-11-14T08:26

2024-11-14T08:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за два года состоялось более 3 тысяч тематических экскурсий, около 900 мастер-классов и настольных игр, 12 выпусков экологического подкаста, 45 научно-популярных статей команды экоцентра, 18 авторских мультимедийных экскурсий. "В экоцентре проходят конференции, лекции, круглые столы, дни открытых дверей, эколого-просветительские фестивали и многое другое", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что благодаря акции "Вырасти свой кедр", участники сдали в переработку более 25 тонн макулатуры, собрали около 3 тысяч книг для букроссинга, а горожане получили более 6 тысяч саженцев сибирского кедра. "Во время школьных каникул для юных посетителей работает экоклуб дневного пребывания "Нешкола" и "Летний кампус" с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. Запущен проект для самых маленьких – "Экошкола для малышей", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20241113/moskva-1983516684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы