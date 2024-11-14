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Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве - РИА Новости, 14.11.2024
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08:26 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/moskva-1983654869.html
Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве
Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве - РИА Новости, 14.11.2024
Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве
Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:26
2024-11-14T08:26
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. "Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего за два года состоялось более 3 тысяч тематических экскурсий, около 900 мастер-классов и настольных игр, 12 выпусков экологического подкаста, 45 научно-популярных статей команды экоцентра, 18 авторских мультимедийных экскурсий. "В экоцентре проходят конференции, лекции, круглые столы, дни открытых дверей, эколого-просветительские фестивали и многое другое", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что благодаря акции "Вырасти свой кедр", участники сдали в переработку более 25 тонн макулатуры, собрали около 3 тысяч книг для букроссинга, а горожане получили более 6 тысяч саженцев сибирского кедра. "Во время школьных каникул для юных посетителей работает экоклуб дневного пребывания "Нешкола" и "Летний кампус" с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. Запущен проект для самых маленьких – "Экошкола для малышей", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве

© РИА Новости / Илья ПиталевЭкоцентр в парке "Яуза"
Экоцентр в парке Яуза - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Экоцентр в парке "Яуза". Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Более 40 тысяч человек посетили экоцентр "Яуза" со дня открытия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего за два года состоялось более 3 тысяч тематических экскурсий, около 900 мастер-классов и настольных игр, 12 выпусков экологического подкаста, 45 научно-популярных статей команды экоцентра, 18 авторских мультимедийных экскурсий.
"В экоцентре проходят конференции, лекции, круглые столы, дни открытых дверей, эколого-просветительские фестивали и многое другое", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что благодаря акции "Вырасти свой кедр", участники сдали в переработку более 25 тонн макулатуры, собрали около 3 тысяч книг для букроссинга, а горожане получили более 6 тысяч саженцев сибирского кедра.
"Во время школьных каникул для юных посетителей работает экоклуб дневного пребывания "Нешкола" и "Летний кампус" с углубленным изучением естественнонаучных дисциплин. Запущен проект для самых маленьких – "Экошкола для малышей", - говорится в сообщении.
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