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В Молдавии у оппозиционного телеканала отозвали лицензию - РИА Новости, 14.11.2024
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23:12 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/moldaviya-1983854688.html
В Молдавии у оппозиционного телеканала отозвали лицензию
В Молдавии у оппозиционного телеканала отозвали лицензию - РИА Новости, 14.11.2024
В Молдавии у оппозиционного телеканала отозвали лицензию
Еще у одного оппозиционного телеканала в Молдавии власти страны отозвали лицензию, соответствующее решение принял в четверг Совет по продвижению инвестиционных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:12
2024-11-14T23:12
в мире
илан шор
молдавия
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Еще у одного оппозиционного телеканала в Молдавии власти страны отозвали лицензию, соответствующее решение принял в четверг Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения (надзорный орган правительства). В сентябре данная правительственная структура отозвала разрешительные документы у компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM. Уточняется, что компании была предоставлена неполная информация, а также её обвинили в связи с Иланом Шором, лидером оппозиционного блока "Победа". "После проведенных проверок компании Media Pro Group, учредителя телеканала ITV, отказано в предварительном одобрении инвестиций, лицензия на вещание отзывается", - говорится в постановлении надзорного органа. В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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в мире, илан шор, молдавия
В мире, Илан Шор, Молдавия
В Молдавии у оппозиционного телеканала отозвали лицензию

Власти Молдавии отозвали лицензию у оппозиционного телеканала

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Еще у одного оппозиционного телеканала в Молдавии власти страны отозвали лицензию, соответствующее решение принял в четверг Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения (надзорный орган правительства).
В сентябре данная правительственная структура отозвала разрешительные документы у компании Media Content Distribution, владельца телеканала Canal 5 и радиостанции Maestro FM. Уточняется, что компании была предоставлена неполная информация, а также её обвинили в связи с Иланом Шором, лидером оппозиционного блока "Победа".
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"После проведенных проверок компании Media Pro Group, учредителя телеканала ITV, отказано в предварительном одобрении инвестиций, лицензия на вещание отзывается", - говорится в постановлении надзорного органа.
В 2023 году в Молдавии по решению Комиссии по чрезвычайной ситуации (КЧС) на основании рекомендаций Службы информации и безопасности без судебных решений был закрыт ряд российских сайтов. Кроме того, были приостановлены лицензии на вещание оппозиционных и русскоязычных телеканалов. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. МИД РФ охарактеризовал действия Кишинева как акт политической цензуры. В конце сентября Служба информации и безопасности Молдавии потребовала от операторов мобильной и интернет-связи заблокировать доступ пользователей из республики к семи сайтам, среди них шесть из России, в частности, сайт РИА Новости.
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