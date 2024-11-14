https://ria.ru/20241114/mishustin-1983820459.html
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра
Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников назначен первым заместителем министра, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:44
2024-11-14T18:44
2024-11-14T18:53
политика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878545042_0:0:2775:1562_1920x0_80_0_0_45a628552de51d504734d750459c4953.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников назначен первым заместителем министра, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Колесникова Максима Андреевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении кабмина.
https://ria.ru/20241114/fmba-1983750812.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878545042_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_ed23bc22da12956c50c7886299c8f5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Политика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра
Мишустин повысил замглавы Минэкономразвития Колесникова по первого замминистра