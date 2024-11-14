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Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра - РИА Новости, 14.11.2024
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18:44 14.11.2024 (обновлено: 18:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983820459.html
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра
Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников назначен первым заместителем министра, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:44
2024-11-14T18:53
политика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников назначен первым заместителем министра, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Колесникова Максима Андреевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении кабмина.
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политика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Политика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин повысил замглавы МЭР Колесникова по первого замминистра

Мишустин повысил замглавы Минэкономразвития Колесникова по первого замминистра

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Колесников
Максим Колесников - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников назначен первым заместителем министра, соответствующее распоряжение правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Колесникова Максима Андреевича первым заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении кабмина.
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ПолитикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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