https://ria.ru/20241114/mishustin-1983711796.html

Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике

Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике - РИА Новости, 14.11.2024

Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить последовательную и предсказуемую работу по реализации льготных программ в российской... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:45

2024-11-14T12:45

2024-11-14T12:45

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983699816_0:178:3015:1874_1920x0_80_0_0_88845723d7b53aab91b5f26783e230fc.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить последовательную и предсказуемую работу по реализации льготных программ в российской экономике. "Необходимо выстроить последовательное предсказуемое управление льготными программами, для этого определены главные направления развития экономики. Среди них разработка и внедрение инноваций, отечественных решений для достижения технологического лидерства, особенно, мы это обсуждали неоднократно, в станкостроении, микроэлектронике, робототехнике и других значимых секторов", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Премьер-министр перечислил главные направления развития экономики: помимо внедрения инноваций, это наращивание производственных мощностей и расширение сферы услуг, модернизация инфраструктуры, укрепление научного, образовательного, туристического потенциала и развитие сельского хозяйства, химической промышленности, металлургии. "По многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, но сейчас очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, на их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

https://ria.ru/20241018/mishustin-1978695928.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика