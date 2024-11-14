https://ria.ru/20241114/mishustin-1983711796.html
Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике
Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить последовательную и предсказуемую работу по реализации льготных программ в российской... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:45
2024-11-14T12:45
2024-11-14T12:45
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить последовательную и предсказуемую работу по реализации льготных программ в российской экономике. "Необходимо выстроить последовательное предсказуемое управление льготными программами, для этого определены главные направления развития экономики. Среди них разработка и внедрение инноваций, отечественных решений для достижения технологического лидерства, особенно, мы это обсуждали неоднократно, в станкостроении, микроэлектронике, робототехнике и других значимых секторов", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. Премьер-министр перечислил главные направления развития экономики: помимо внедрения инноваций, это наращивание производственных мощностей и расширение сферы услуг, модернизация инфраструктуры, укрепление научного, образовательного, туристического потенциала и развитие сельского хозяйства, химической промышленности, металлургии. "По многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, но сейчас очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, на их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки", - резюмировал Мишустин.
https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html
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михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин призвал выстроить работу по льготным программам в экономике
Мишустин: нужно выстроить работу по управлению льготными программами в экономике
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости выстроить последовательную и предсказуемую работу по реализации льготных программ в российской экономике.
"Необходимо выстроить последовательное предсказуемое управление льготными программами, для этого определены главные направления развития экономики. Среди них разработка и внедрение инноваций, отечественных решений для достижения технологического лидерства, особенно, мы это обсуждали неоднократно, в станкостроении, микроэлектронике, робототехнике и других значимых секторов", - сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
Премьер-министр перечислил главные направления развития экономики: помимо внедрения инноваций, это наращивание производственных мощностей и расширение сферы услуг, модернизация инфраструктуры, укрепление научного, образовательного, туристического потенциала и развитие сельского хозяйства, химической промышленности, металлургии.
"По многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, но сейчас очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, на их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки", - резюмировал Мишустин.