https://ria.ru/20241114/mishustin-1983702622.html

Мишустин призвал следить за факторами, влияющими на эффективность отраслей

Мишустин призвал следить за факторами, влияющими на эффективность отраслей - РИА Новости, 14.11.2024

Мишустин призвал следить за факторами, влияющими на эффективность отраслей

В России по многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, однако важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

2024-11-14T12:06

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

михаил мишустин

россия

экономика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В России по многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, однако важно следить за факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей и совершенствовать инструменты поддержки, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По многим направлениям экономики достигнуты весомые результаты, но сейчас очень важно следить за всеми факторами, которые влияют на повышение эффективности различных отраслей, на их долгосрочный устойчивый рост, своевременно вносить коррективы и совершенствовать инструменты поддержки", – сказал Мишустин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, также необходимо следить за ситуацией в секторах, помогающих развивать экономику предложения, а также выстраивать последовательное и предсказуемое управление льготными программами. Глава правительства сообщил, что, несмотря на санкционное давление, по уточненной оценке Минэкономразвития, ВВП России за девять месяцев текущего года вырос на 4,2%. Основной вклад в динамику промышленности вносит обрабатывающее производство, добавил Мишустин В целом, отметил он, за три квартала рост этого сектора составил почти 8%. Темп роста производства ряда транспортных средств и оборудования составил свыше 50%, а компьютеров и электроники – около 30%, привел данные глава кабмина.

https://ria.ru/20241112/mishustin-1983303484.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), михаил мишустин, россия, экономика