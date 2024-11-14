https://ria.ru/20241114/mishustin-1983700803.html
Мишустин призвал к согласованной работе при определении налоговой политики
Мишустин призвал к согласованной работе при определении налоговой политики - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин призвал к согласованной работе при определении налоговой политики
Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:59
2024-11-14T11:59
2024-11-14T12:40
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг. "Для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе министерства экономического развития, министерства финансов с Банком России. Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики – одна из важнейших задач. Конечно, прежде всего – по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html
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экономика, цены на нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал к согласованной работе при определении налоговой политики
Мишустин призвал к согласованной работе по налогово-бюджетной политике
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министерству экономического развития, министерству финансов и Центральному банку РФ важно вести согласованную работу при определении налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в четверг.
"Для осуществления намеченных планов потребуется более тесная координация действий всех ответственных исполнителей, в том числе министерства экономического развития, министерства финансов с Банком России. Согласованная работа при определении в том числе и налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики – одна из важнейших задач. Конечно, прежде всего – по ключевым направлениям в отношении инфляционных ожиданий", - сказал Мишустин.