https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html

Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета

Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета - РИА Новости, 14.11.2024

Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета

Проект федерального бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:34

2024-11-14T11:34

2024-11-14T12:58

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Проект федерального бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность", - сказал Мишустин на заседании правительства.

https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, михаил мишустин, россия