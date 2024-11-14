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Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета - РИА Новости, 14.11.2024
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11:34 14.11.2024 (обновлено: 12:58 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/mishustin-1983696433.html
Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета
Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета - РИА Новости, 14.11.2024
Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета
Проект федерального бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:34
2024-11-14T12:58
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Проект федерального бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
Мишустин дал оценку проекту федерального бюджета

Мишустин: проект федерального бюджета получился сбалансированным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Проект федерального бюджета получился сбалансированным и умеренно консервативным, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Средства на реализацию национальных проектов учтены в проекте федерального бюджета. Он получился достаточно сбалансированным, можно сказать, умеренно консервативным. Учитывает внешние условия без завышенных показателей и ожиданий, должен обеспечивать макростабильность", - сказал Мишустин на заседании правительства.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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