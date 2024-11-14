https://ria.ru/20241114/mig-29-1983637666.html

Дуда выдвинул условие для передачи Украине истребителей МиГ-29

Дуда выдвинул условие для передачи Украине истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 14.11.2024

Дуда выдвинул условие для передачи Украине истребителей МиГ-29

Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:45

2024-11-14T00:45

2024-11-14T00:55

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. "Эти самолеты в настоящее время используются Польшей - они работают среди прочего в рамках миссии Air Policing, они также ведут регулярное патрулирование польского воздушного пространства", - цитирует Дуду агентство РАР. "Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов (Украине – ред.) НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО", - заявил польский президент. Ранее руководство Польши уже заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20241111/polsha-1983092450.html

https://ria.ru/20241110/polsha-1982901433.html

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анджей дуда, нато, миг-29, f-35, марк рютте, россия, украина, польша, владимир зеленский