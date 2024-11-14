Дуда выдвинул условие для передачи Украине истребителей МиГ-29
Дуда: Варшава даст Украине МиГ-29, если НАТО перебазирует в Польшу свои самолеты
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты, заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
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"Эти самолеты в настоящее время используются Польшей - они работают среди прочего в рамках миссии Air Policing, они также ведут регулярное патрулирование польского воздушного пространства", - цитирует Дуду агентство РАР.
"Фундаментальное условие одно - наше небо должно быть защищено. В связи с возможной передачей самолетов (Украине – ред.) НАТО необходимо будет обеспечить безопасность нашего неба, перемещая самолеты из других стран НАТО, чтобы обеспечить воздушное пространство Польши, а также воздушное пространство стран восточного фланга НАТО", - заявил польский президент.
Ранее руководство Польши уже заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Говоря об истребителях МиГ-29, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркивал, что оставшиеся у Польши машины можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".