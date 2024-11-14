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В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра - РИА Новости, 14.11.2024
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14:26 14.11.2024 (обновлено: 14:40 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/meksika-1983742369.html
В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра
В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра - РИА Новости, 14.11.2024
В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра
Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:26
2024-11-14T14:40
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной безопасности, сообщает газета Universal со ссылкой на власти. Ранее газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. "Генеральная прокуратура штата (Герреро - ред.) сообщила о задержании капитана военной юстиции в отставке и чиновника департамента общественной безопасности Чильпансинго Хермана Рейеса Рейеса по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами мэра столицы Герреро... Алехандро Аркоса Каталана", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, ранее тело Аркоса Каталана было найдено обезглавленным. Как сообщает издание Jornada, власти связывают подозреваемого в убийстве мэра чиновника с преступной группировкой "Лос Ардильос". -0-
https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html
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в мире, герреро, мексика
В мире, Герреро, Мексика
В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра

Universal: в Мексике задержали подозреваемого в убийстве мэра

© Фото : FGE Guerrero/XХерман Рейес Рейес, подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво
Херман Рейес Рейес, подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : FGE Guerrero/X
Херман Рейес Рейес, подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной безопасности, сообщает газета Universal со ссылкой на власти.
Ранее газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность.
Стрельба в баре в мексиканском городе Керетаро. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
10 ноября, 10:46
"Генеральная прокуратура штата (Герреро - ред.) сообщила о задержании капитана военной юстиции в отставке и чиновника департамента общественной безопасности Чильпансинго Хермана Рейеса Рейеса по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами мэра столицы Герреро... Алехандро Аркоса Каталана", - говорится в сообщении газеты.
По информации газеты, ранее тело Аркоса Каталана было найдено обезглавленным.
Как сообщает издание Jornada, власти связывают подозреваемого в убийстве мэра чиновника с преступной группировкой "Лос Ардильос". -0-
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Караван мигрантов отправился из Мексики к границе США, пишут СМИ
5 ноября, 20:08
 
В миреГеррероМексика
 
 
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