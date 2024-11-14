https://ria.ru/20241114/meksika-1983742369.html

В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра

В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра - РИА Новости, 14.11.2024

В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра

Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:26

2024-11-14T14:26

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной безопасности, сообщает газета Universal со ссылкой на власти. Ранее газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность. "Генеральная прокуратура штата (Герреро - ред.) сообщила о задержании капитана военной юстиции в отставке и чиновника департамента общественной безопасности Чильпансинго Хермана Рейеса Рейеса по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами мэра столицы Герреро... Алехандро Аркоса Каталана", - говорится в сообщении газеты. По информации газеты, ранее тело Аркоса Каталана было найдено обезглавленным. Как сообщает издание Jornada, власти связывают подозреваемого в убийстве мэра чиновника с преступной группировкой "Лос Ардильос". -0-

https://ria.ru/20241110/meksika-1982909554.html

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в мире, герреро, мексика