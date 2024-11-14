В Мексике задержали подозреваемого в обезглавливании мэра
Universal: в Мексике задержали подозреваемого в убийстве мэра
© Фото : FGE Guerrero/XХерман Рейес Рейес, подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво
© Фото : FGE Guerrero/X
Херман Рейес Рейес, подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Подозреваемый в обезглавливании мэра мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво задержан, он являлся начальником местного департамента общественной безопасности, сообщает газета Universal со ссылкой на власти.
Ранее газета Universal сообщала, что мэр мексиканского города Чильпансинго-де-лос-Браво Алехандро Аркос Каталан был убит почти через неделю после вступления в должность.
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"Генеральная прокуратура штата (Герреро - ред.) сообщила о задержании капитана военной юстиции в отставке и чиновника департамента общественной безопасности Чильпансинго Хермана Рейеса Рейеса по обвинению в убийстве с отягчающими обстоятельствами мэра столицы Герреро... Алехандро Аркоса Каталана", - говорится в сообщении газеты.
По информации газеты, ранее тело Аркоса Каталана было найдено обезглавленным.
Как сообщает издание Jornada, власти связывают подозреваемого в убийстве мэра чиновника с преступной группировкой "Лос Ардильос". -0-