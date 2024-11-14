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Мексика готова модерировать экономические отношения между США и Китаем - РИА Новости, 14.11.2024
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11:40 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/meksika-1983696742.html
Мексика готова модерировать экономические отношения между США и Китаем
Мексика готова модерировать экономические отношения между США и Китаем - РИА Новости, 14.11.2024
Мексика готова модерировать экономические отношения между США и Китаем
Мексика готова выступить модератором в напряженных экономических отношениях между США и Китаем после прихода к власти победившего на президентских выборах... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:40
2024-11-14T11:40
мексика
сша
китай
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мексика готова выступить модератором в напряженных экономических отношениях между США и Китаем после прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа, заявил министр экономики латиноамериканской страны Марсело Эбрард на международном семинаре, проходившем в университете Колехио де Мехико. Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. "Напряженность (в экономических отношениях - ред.) с Китаем будет занимать центральное место в стратегии США... Мы отлично понимаем, что США - наш основной экономический партнер... Мы постараемся... в какой-то степени смягчить предстоящий конфликт, конкуренцию", - заявил Эбрард на семинаре, запись которого транслировалась на YouTube-канале университета. Говоря об экономических отношениях Мексики и США, министр отметил, что сейчас латиноамериканская страна является одним из основных экспортеров в США, и выразил уверенность, что к периоду второго президентского срока Трампа Мексика будет находиться в лучшей позиции для пересмотра соглашения о свободной торговле, чем в период его первого президентского срока в 2017 - 2021 годах. "Мы не вписывались... в сферу (интересов - ред.) администрации Трампа... Так что нынешняя отправная точка намного лучше той, что была шесть лет назад", - подчеркнул министр. Ранее РИА Новости подсчитало, что основным экспортером товаров в США за первые восемь месяцев 2024 года была Мексика с 335 миллиардами долларов, затем Китай (279 миллиардов) и Канада (275 миллиардов). По итогам текущего года Мексика сохранит лидерство с объемом поставок в 496 миллиардов долларов. На втором месте будет Китай с 431 миллиардом долларов. В июле Белый дом заявил, что для беспошлинного доступа на рынок США в соответствии с соглашением о свободной торговле США, Канады и Мексики сталь и алюминий, ввозимые из Мексики, должны быть получены и отлиты в этих трех странах Северной Америки. Реэкспорт такой продукции Мексикой из других регионов будет облагаться 25% пошлиной, а сбор с мексиканских товаров из алюминия, произведенных с использованием сырья из Китая, России, Беларуси и Ирана, составит 10%.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982245545.html
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мексика, сша, китай, дональд трамп, джо байден
Мексика, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден
Мексика готова модерировать экономические отношения между США и Китаем

Мексика готова модерировать отношения между США и Китаем при Трампе

© Fotolia / dan talsonПлощадь Конституции в Мехико
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Fotolia / dan talson
Площадь Конституции в Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Мексика готова выступить модератором в напряженных экономических отношениях между США и Китаем после прихода к власти победившего на президентских выборах Дональда Трампа, заявил министр экономики латиноамериканской страны Марсело Эбрард на международном семинаре, проходившем в университете Колехио де Мехико.
Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
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"Напряженность (в экономических отношениях - ред.) с Китаем будет занимать центральное место в стратегии США... Мы отлично понимаем, что США - наш основной экономический партнер... Мы постараемся... в какой-то степени смягчить предстоящий конфликт, конкуренцию", - заявил Эбрард на семинаре, запись которого транслировалась на YouTube-канале университета.
Говоря об экономических отношениях Мексики и США, министр отметил, что сейчас латиноамериканская страна является одним из основных экспортеров в США, и выразил уверенность, что к периоду второго президентского срока Трампа Мексика будет находиться в лучшей позиции для пересмотра соглашения о свободной торговле, чем в период его первого президентского срока в 2017 - 2021 годах.
«
"Мы не вписывались... в сферу (интересов - ред.) администрации Трампа... Так что нынешняя отправная точка намного лучше той, что была шесть лет назад", - подчеркнул министр.
Ранее РИА Новости подсчитало, что основным экспортером товаров в США за первые восемь месяцев 2024 года была Мексика с 335 миллиардами долларов, затем Китай (279 миллиардов) и Канада (275 миллиардов). По итогам текущего года Мексика сохранит лидерство с объемом поставок в 496 миллиардов долларов. На втором месте будет Китай с 431 миллиардом долларов.
В июле Белый дом заявил, что для беспошлинного доступа на рынок США в соответствии с соглашением о свободной торговле США, Канады и Мексики сталь и алюминий, ввозимые из Мексики, должны быть получены и отлиты в этих трех странах Северной Америки. Реэкспорт такой продукции Мексикой из других регионов будет облагаться 25% пошлиной, а сбор с мексиканских товаров из алюминия, произведенных с использованием сырья из Китая, России, Беларуси и Ирана, составит 10%.
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МексикаСШАКитайДональд ТрампДжо Байден
 
 
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