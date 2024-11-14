Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 14.11.2024 (обновлено: 14:57 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/manipulyatsii-1983663410.html
Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов
Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов - РИА Новости, 14.11.2024
Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов
Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали покупателям фальшивые скидки, пишут "Известия". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:35
2024-11-14T14:57
wildberries
ozon
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241558_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_caca15b4cdcb4aa524a8c6c8215efa89.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали покупателям фальшивые скидки, пишут "Известия"."Перед распродажами повышаются цены в 50-65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок", — говорится в материале.Отмечается, что для создания видимости скидок продавцы за месяц до распродажи завышают цены, а в ходе акции снижают их до обычного уровня. Подчеркивается, что компании стараются бороться с ложными скидками, например, "Авито" создал "алгоритм честных цен", который заблокировал четыре миллиона объявлений из девяти миллионов, заявленных продавцами для участия в распродаже. О противодействии фейкам также рассказали в Wildberries и Ozon.Крупнейшая распродажа года, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, начинается 11 ноября и обычно длится до 13 ноября. В преддверии ежегодной распродажи в Госдуме предупредили о мошенниках, которые оставляют ложные положительные комментарии под товарами, чем вводят в заблуждение потенциальных покупателей.
https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241558_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_cbba354b65267e548302afbd1ca6c51f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, ozon, госдума рф
Wildberries, Ozon, Госдума РФ
Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов

"Известия": более половины скидок на распродажах оказались фейками

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРаспродажа
Распродажа - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Распродажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали покупателям фальшивые скидки, пишут "Известия".
"Перед распродажами повышаются цены в 50-65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок", — говорится в материале.
Отмечается, что для создания видимости скидок продавцы за месяц до распродажи завышают цены, а в ходе акции снижают их до обычного уровня. Подчеркивается, что компании стараются бороться с ложными скидками, например, "Авито" создал "алгоритм честных цен", который заблокировал четыре миллиона объявлений из девяти миллионов, заявленных продавцами для участия в распродаже. О противодействии фейкам также рассказали в Wildberries и Ozon.
Крупнейшая распродажа года, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, начинается 11 ноября и обычно длится до 13 ноября. В преддверии ежегодной распродажи в Госдуме предупредили о мошенниках, которые оставляют ложные положительные комментарии под товарами, чем вводят в заблуждение потенциальных покупателей.
Реклама в торгово-развлекательном центре Афимолл Сити в Москве во время акции Черная пятница - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж
8 ноября, 03:44
 
WildberriesOzonГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала