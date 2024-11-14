https://ria.ru/20241114/manipulyatsii-1983663410.html

Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов

Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов - РИА Новости, 14.11.2024

Россиян предупредили о новых манипуляциях продавцов

Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали покупателям фальшивые скидки, пишут "Известия". РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:35

2024-11-14T09:35

2024-11-14T14:57

wildberries

ozon

госдума рф

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Около половины участников распродажи 11 ноября предлагали покупателям фальшивые скидки, пишут "Известия"."Перед распродажами повышаются цены в 50-65% предложений, а затем они снижаются, что создает видимость скидок", — говорится в материале.Отмечается, что для создания видимости скидок продавцы за месяц до распродажи завышают цены, а в ходе акции снижают их до обычного уровня. Подчеркивается, что компании стараются бороться с ложными скидками, например, "Авито" создал "алгоритм честных цен", который заблокировал четыре миллиона объявлений из девяти миллионов, заявленных продавцами для участия в распродаже. О противодействии фейкам также рассказали в Wildberries и Ozon.Крупнейшая распродажа года, приуроченная ко Всемирному дню шопинга, начинается 11 ноября и обычно длится до 13 ноября. В преддверии ежегодной распродажи в Госдуме предупредили о мошенниках, которые оставляют ложные положительные комментарии под товарами, чем вводят в заблуждение потенциальных покупателей.

https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html

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wildberries, ozon, госдума рф