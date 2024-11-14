https://ria.ru/20241114/magnitogorsk-1983751323.html

В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме

В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме - РИА Новости, 14.11.2024

В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме

Женщина и ее младенец погибли при родах в медучреждении Магнитогорска, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:07

2024-11-14T15:07

2024-11-14T15:07

происшествия

магнитогорск

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Женщина и ее младенец погибли при родах в медучреждении Магнитогорска, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области. По данным следствия, 12 ноября в одном из медицинских учреждений Магнитогорска во время своевременных родов скончалась 29-летняя женщина, а также новорожденный. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в релизе. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, уточняется в сообщении. В пресс-службе минздрава региона РИА Новости добавили, что по данному факту министерство указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в родильном доме №1 Магнитогорска. "В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом", - говорится в сообщении. Также минздрав пояснил, что не вправе предоставлять сведения о результатах проверки.

https://ria.ru/20240309/proverka-1932068863.html

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

магнитогорск

россия

челябинская область

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происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)