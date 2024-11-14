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В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме - РИА Новости, 14.11.2024
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15:07 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/magnitogorsk-1983751323.html
В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме
В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме - РИА Новости, 14.11.2024
В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме
Женщина и ее младенец погибли при родах в медучреждении Магнитогорска, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:07
2024-11-14T15:07
происшествия
магнитогорск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Женщина и ее младенец погибли при родах в медучреждении Магнитогорска, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области. По данным следствия, 12 ноября в одном из медицинских учреждений Магнитогорска во время своевременных родов скончалась 29-летняя женщина, а также новорожденный. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в релизе. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, уточняется в сообщении. В пресс-службе минздрава региона РИА Новости добавили, что по данному факту министерство указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в родильном доме №1 Магнитогорска. "В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом", - говорится в сообщении. Также минздрав пояснил, что не вправе предоставлять сведения о результатах проверки.
https://ria.ru/20240309/proverka-1932068863.html
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происшествия, магнитогорск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Магнитогорск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Магнитогорске возбудили дело после гибели женщины и ее младенца в роддоме

СК возбудил дело после гибели женщины и ее младенца при родах в Магнитогорске

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБольничные койки
Больничные койки - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Женщина и ее младенец погибли при родах в медучреждении Магнитогорска, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, 12 ноября в одном из медицинских учреждений Магнитогорска во время своевременных родов скончалась 29-летняя женщина, а также новорожденный.
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"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в релизе.
Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, уточняется в сообщении.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости добавили, что по данному факту министерство указало на необходимость проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи, оказанной пациенту в родильном доме №1 Магнитогорска.
"В результате проверки будет дана оценка действий медиков на всех этапах работы с пациентом", - говорится в сообщении.
Также минздрав пояснил, что не вправе предоставлять сведения о результатах проверки.
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