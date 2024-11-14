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МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта - РИА Новости, 14.11.2024
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16:30 14.11.2024 (обновлено: 16:41 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/magate-1983775139.html
МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта
МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта - РИА Новости, 14.11.2024
МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта
Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:30
2024-11-14T16:41
в мире
украина
магатэ
россия
рафаэль гросси
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в его подаче секретариат МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС, заявили в МИД России.Отмечается, что 13 ноября гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью немецкому информационному агентству позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской АЭС, являющейся российским ядерным энергетическим объектом, в частности, он заявил, что данные эксперты будут находиться на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта."Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат (МАГАТЭ - ред.) по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так", - говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства России и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным, задача специалистов заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины, которые продолжают осуществляться и в настоящее время."Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html
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в мире, украина, магатэ, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс
В мире, Украина, МАГАТЭ, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
МИД осудил заявления о нахождении МАГАТЭ на Украине до заморозки конфликта

МИД России: заявления Гросси о нахождении на ЗАЭС выходят за его полномочия

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о сроках пребывания на Запорожской АЭС экспертов агентства выходят за рамки его полномочий, возмутительно, что в его подаче секретариат МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС, заявили в МИД России.
Отмечается, что 13 ноября гендиректор МАГАТЭ Гросси в интервью немецкому информационному агентству позволил себе неприемлемые высказывания по поводу сроков пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской АЭС, являющейся российским ядерным энергетическим объектом, в частности, он заявил, что данные эксперты будут находиться на станции вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.
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"Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой "заморозки", что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат (МАГАТЭ - ред.) по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что эксперты секретариата МАГАТЭ находятся на ЗАЭС по просьбе самого гендиректора исключительно с согласия правительства России и строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным, задача специалистов заключается в фиксировании провокаций в отношении станции и ее персонала со стороны Украины, которые продолжают осуществляться и в настоящее время.
"Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов Секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции", - заключили в МИД РФ.
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