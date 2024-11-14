https://ria.ru/20241114/london-1983853486.html
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона - РИА Новости, 14.11.2024
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона
Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:53
2024-11-14T22:53
2024-11-14T22:53
в мире
лондон
великобритания
кембриджшир
борис джонсон
англия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает газета Telegraph. Во вторник полиция Лондона сообщила, что задержала 34-летнего мужчину с ножами рядом со зданием парламента. По данным издания, в тот же день он предстал перед судом магистрата Вестминстера. "Прокурор заявил суду, что обвиняемый прибыл в Лондон из Кембриджшира, надел бронежилет и пришел к парламенту "с двумя самурайскими мечами, чтобы встретиться в Борисом Джонсоном ", - пишет издание. По данным издания, 34-летний Льюис Эллингтон был отпущен под залог в ожидании слушаний по его делу, назначенных на 12 декабря. Ему запрещено посещать Лондон, а до суда обвиняемый будет наблюдаться в медучреждении.
https://ria.ru/20241003/dzhonson-1976268908.html
лондон
великобритания
кембриджшир
англия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8eea4590a0bbb28416c9726fbd0280b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, кембриджшир, борис джонсон, англия
В мире, Лондон, Великобритания, Кембриджшир, Борис Джонсон, Англия
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона
Telegraph: задержанный в Лондоне мужчина с двумя катанами искал Бориса Джонсона