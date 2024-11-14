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В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона - РИА Новости, 14.11.2024
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22:53 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/london-1983853486.html
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона - РИА Новости, 14.11.2024
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона
Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:53
2024-11-14T22:53
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает газета Telegraph. Во вторник полиция Лондона сообщила, что задержала 34-летнего мужчину с ножами рядом со зданием парламента. По данным издания, в тот же день он предстал перед судом магистрата Вестминстера. "Прокурор заявил суду, что обвиняемый прибыл в Лондон из Кембриджшира, надел бронежилет и пришел к парламенту "с двумя самурайскими мечами, чтобы встретиться в Борисом Джонсоном ", - пишет издание. По данным издания, 34-летний Льюис Эллингтон был отпущен под залог в ожидании слушаний по его делу, назначенных на 12 декабря. Ему запрещено посещать Лондон, а до суда обвиняемый будет наблюдаться в медучреждении.
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в мире, лондон, великобритания, кембриджшир, борис джонсон, англия
В мире, Лондон, Великобритания, Кембриджшир, Борис Джонсон, Англия
В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона

Telegraph: задержанный в Лондоне мужчина с двумя катанами искал Бориса Джонсона

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает газета Telegraph.
Во вторник полиция Лондона сообщила, что задержала 34-летнего мужчину с ножами рядом со зданием парламента. По данным издания, в тот же день он предстал перед судом магистрата Вестминстера.
"Прокурор заявил суду, что обвиняемый прибыл в Лондон из Кембриджшира, надел бронежилет и пришел к парламенту "с двумя самурайскими мечами, чтобы встретиться в Борисом Джонсоном ", - пишет издание.
По данным издания, 34-летний Льюис Эллингтон был отпущен под залог в ожидании слушаний по его делу, назначенных на 12 декабря. Ему запрещено посещать Лондон, а до суда обвиняемый будет наблюдаться в медучреждении.
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