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В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона

В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона - РИА Новости, 14.11.2024

В Лондоне мужчина пришел к парламенту с катанами и искал Бориса Джонсона

Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:53

2024-11-14T22:53

2024-11-14T22:53

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мужчина, задержанный во вторник британскими правоохранителями у здания парламента в Лондоне, пришел туда в бронежилете и с двумя катанами, чтобы "поговорить" с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает газета Telegraph. Во вторник полиция Лондона сообщила, что задержала 34-летнего мужчину с ножами рядом со зданием парламента. По данным издания, в тот же день он предстал перед судом магистрата Вестминстера. "Прокурор заявил суду, что обвиняемый прибыл в Лондон из Кембриджшира, надел бронежилет и пришел к парламенту "с двумя самурайскими мечами, чтобы встретиться в Борисом Джонсоном ", - пишет издание. По данным издания, 34-летний Льюис Эллингтон был отпущен под залог в ожидании слушаний по его делу, назначенных на 12 декабря. Ему запрещено посещать Лондон, а до суда обвиняемый будет наблюдаться в медучреждении.

https://ria.ru/20241003/dzhonson-1976268908.html

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в мире, лондон, великобритания, кембриджшир, борис джонсон, англия