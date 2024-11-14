https://ria.ru/20241114/logoped-1983657128.html

Обучать ребенка речи после шести лет бесполезно, заявила эксперт

Обучать ребенка речи после шести лет бесполезно, заявила эксперт - РИА Новости, 14.11.2024

Обучать ребенка речи после шести лет бесполезно, заявила эксперт

Время на обучение ребенка речи ограничено, этот период обычно длится до шести лет, если его пропустить, ребенок уже не в состоянии будет научиться... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:54

2024-11-14T08:54

2024-11-14T08:54

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Время на обучение ребенка речи ограничено, этот период обычно длится до шести лет, если его пропустить, ребенок уже не в состоянии будет научиться разговаривать, сообщила РИА Новости логопед Видновской клинической больницы Мария Посаднева. Ежегодно 14 ноября отмечается Международный день логопеда. "Время, отведенное на обучение речи малыша, ограничено. Этот отрезок называется сензитивный период. У ребенка он длится до шести лет. Примеры детей-"маугли", в силу обстоятельств лишенных возможности общаться с людьми, показывают, что если их находили после шести лет, то освоить речь они уже не в состоянии", - отметила Посаднева. Также логопед рассказала, что дети начинают изучать язык еще в материнской утробе. Например, во французских семьях младенцы плачут с повышающейся интонацией, характерной для их языка. В немецких - напротив, с понижающейся. Малыши, с которыми родители постоянно разговаривают с рождения, к двум годам имеют в своем активе на 300 слов больше, чем дети, с которыми родители разговаривают редко. "Трехлетка может заглушить криком оперную диву. Детский визг обладает диапазоном в 2 тысячи герц, а диапазон колоратурного сопрано колеблется в пределах 1,4 тысячи герц. Такой дар нужен малышам, чтобы их услышала мама. Так что в следующий раз, когда услышите громкого малыша, не спешите его винить - так задумала природа", - добавила Посаднева.

https://ria.ru/20240629/deti-1956318403.html

https://ria.ru/20241009/gosduma-1977256256.html

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общество