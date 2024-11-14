https://ria.ru/20241114/lisichansk-1983708826.html

В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина

В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2024

В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина

Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:27

2024-11-14T12:27

2024-11-14T12:53

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

происшествия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801631221_0:258:3183:2048_1920x0_80_0_0_da0e25f7c9fc378d331cc328de794762.jpg

ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в четверг правительство республики в Telegram-канале."В Лисичанске вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении правительства.

https://ria.ru/20241010/lisichansk-1977426554.html

лисичанск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

лисичанск, луганская народная республика, происшествия, украина