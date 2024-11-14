https://ria.ru/20241114/lisichansk-1983708826.html
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2024
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина
Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:27
2024-11-14T12:27
2024-11-14T12:53
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
украина
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в четверг правительство республики в Telegram-канале."В Лисичанске вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении правительства.
https://ria.ru/20241010/lisichansk-1977426554.html
лисичанск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Украина
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в один из домов погибла пожилая женщина