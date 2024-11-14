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В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 14.11.2024 (обновлено: 12:53 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lisichansk-1983708826.html
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина - РИА Новости, 14.11.2024
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина
Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:27
2024-11-14T12:53
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
происшествия
украина
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в четверг правительство республики в Telegram-канале."В Лисичанске вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении правительства.
https://ria.ru/20241010/lisichansk-1977426554.html
лисичанск
луганская народная республика
украина
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лисичанск, луганская народная республика, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Происшествия, Украина
В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в дом погибла женщина

В Лисичанске из-за попадания снаряда ВСУ в один из домов погибла пожилая женщина

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУлица в Лисичанске
Улица в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Улица в Лисичанске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Пожилая женщина погибла в Личичанске в ЛНР в результате прямого попадания снаряда в один из домов во время обстрела города украинскими войсками, сообщило в четверг правительство республики в Telegram-канале.
"В Лисичанске вследствие обстрела со стороны нацистских военных формирований Украины было разрушено два дома. В результате прямого попадания в один из домов также погибла пожилая женщина", - говорится в сообщении правительства.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияУкраина
 
 
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