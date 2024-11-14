Ликсутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП
© Фото : Пресс-служба ДИППЛиксутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Ликсутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Москва открыла торги за право строительства на 5 участках земли новых промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП); победители смогут арендовать землю за один рубль в год; лоты уже доступны на столичном инвестпортале, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"С 2022 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания новых производств по льготной ставке 1 рубль в год. В сентябре 2024 года принято решение об усовершенствовании данной программы" – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он добавил, что с помощью процедуры торгов до конца года город выделит порядка 10 гектаров земли для локализации промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей в трех административных округах столицы. Новый механизм позволит упростить процедуру реализации промышленных инвестпроектов.
К примеру, в ЮВАО выделять участок земли для строительства предприятий автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.
Кроме того, на Салтыковской улице в ВАО на территории в 0,8 га выделять 14 тыс. кв. м. промплощадей.
Также в ЮВАО в Некрасовке есть две территории площадью более 1,3 га. Здесь возможно застроить порядка 10,7 тыс. кв. м.
Еще два гектара земли под строительство фармпредприятий на 16 тыс. кв. м. выделят в ТиНАО. И порядка шести гектаров – для возведения предприятий легкой, фармацевтической или пищевой промышленности на площади 45,6 тыс. кв. м.
"С помощью нового механизма предоставления земельных участков в рамках МаИП планируется повысить интерес инвесторов к созданию новых высокотехнологичных производств на территории столицы", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
На сегодняшний день в Москве реализуется более 90 МаИП, благодаря которым будут построены промпредприятия и будет создано порядка 60 тыс. рабочих мест.