https://ria.ru/20241114/liksutov-1983835681.html

Ликсутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП

Ликсутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП - РИА Новости, 14.11.2024

Ликсутов: стартовали первые торги на возведение промпредприятий по МаИП

Москва открыла торги за право строительства на 5 участках земли новых промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП); победители... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:03

2024-11-14T20:03

2024-11-14T20:03

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

ювао (москва)

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Москва открыла торги за право строительства на 5 участках земли новых промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП); победители смогут арендовать землю за один рубль в год; лоты уже доступны на столичном инвестпортале, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."С 2022 года по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки для создания новых производств по льготной ставке 1 рубль в год. В сентябре 2024 года принято решение об усовершенствовании данной программы" – привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он добавил, что с помощью процедуры торгов до конца года город выделит порядка 10 гектаров земли для локализации промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей в трех административных округах столицы. Новый механизм позволит упростить процедуру реализации промышленных инвестпроектов.К примеру, в ЮВАО выделять участок земли для строительства предприятий автомобилестроительной, легкой, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности.Кроме того, на Салтыковской улице в ВАО на территории в 0,8 га выделять 14 тыс. кв. м. промплощадей.Также в ЮВАО в Некрасовке есть две территории площадью более 1,3 га. Здесь возможно застроить порядка 10,7 тыс. кв. м.Еще два гектара земли под строительство фармпредприятий на 16 тыс. кв. м. выделят в ТиНАО. И порядка шести гектаров – для возведения предприятий легкой, фармацевтической или пищевой промышленности на площади 45,6 тыс. кв. м."С помощью нового механизма предоставления земельных участков в рамках МаИП планируется повысить интерес инвесторов к созданию новых высокотехнологичных производств на территории столицы", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.На сегодняшний день в Москве реализуется более 90 МаИП, благодаря которым будут построены промпредприятия и будет создано порядка 60 тыс. рабочих мест.

https://ria.ru/20241114/promkompleks-1983733619.html

https://ria.ru/20241113/liksutov-1983441337.html

москва

ювао (москва)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, ювао (москва), максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов