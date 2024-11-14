https://ria.ru/20241114/liksutov-1983627657.html

Ликсутов: столичную продукцию экспортируют в страны Персидского залива

Ликсутов: столичную продукцию экспортируют в страны Персидского залива - РИА Новости, 14.11.2024

Ликсутов: столичную продукцию экспортируют в страны Персидского залива

Московские компании укрепляют сотрудничество со странами Персидского залива, товары, которые производят на предприятиях столицы, экспортируют в Иран, Саудовскую РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Московские компании укрепляют сотрудничество со странами Персидского залива, товары, которые производят на предприятиях столицы, экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Москва лидирует в России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива. За первое полугодие более 50% поставок от общего объема столичного ННЭ в регион пришлось на Иран, свыше 25% занимает Саудовская Аравия и около 15% — Объединенные Арабские Эмираты. В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает поддержку экспортно ориентированным компаниям. Укреплять международное сотрудничество столичным промышленникам помогает центр "Моспром", — рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.В середине сентября восемь московских агропромышленных компаний при поддержке центра "Моспром" приняли участие в международной выставке Foodex Saudi."На коллективном стенде Москвы столичные производители представили товары для здорового питания, премиум-сорта чая, адаптированное под рынок Саудовской Аравии мороженое, безалкогольные напитки и другую продукцию агропромышленного комплекса. Внимание арабских контрагентов привлекло компактное оборудование для выпуска кондитерских изделий, в рамках выставки московское предприятие заключило контракт на поставку", — рассказал министр правительства Москвы, глава столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Зарубежные партнеры также проявили интерес к рыбной продукции, которую производят в Москве. Сейчас одна из столичных компаний, выпускающих рыбные консервы и икру, при поддержке центра "Моспром" готовится пройти сертификацию по стандартам халяль. Это позволит заключить экспортные контракты с арабскими партнерами.Продукция предприятия уже представлена в странах ближнего зарубежья, например в Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Грузии, Беларуси и Киргизии. По словам заместителя коммерческого директора компании Виктории Исаевой, сертификат "Халяль" позволит выйти на новые перспективные рынки стран Ближнего Востока и Африканского континента.Московским экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. Для предпринимателей также работает цифровая платформа "Мой экспорт". Там можно бесплатно получить консультации экспертов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов