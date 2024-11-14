https://ria.ru/20241114/lebedi-1983661789.html

В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями

В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями - РИА Новости, 14.11.2024

В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями

Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае, сообщают в Минприроды региона. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:27

2024-11-14T09:27

2024-11-14T15:04

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БАРНАУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае, сообщают в Минприроды региона. "Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли в Алтайском крае. Птиц заметили на замерзающем озере жители села Баево. Водоем покрылся тонким льдом и снегом, лебеди не могли плавать", — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Минприроды края с районной организацией охотников и рыболовов вызволили птиц из замершего озера и накормили. "Шесть лебедей жили летом в протоке, которая и сейчас не замерзла — там много рыбы. Четыре лебедя улетели, а два не смогли подняться. Их выгнали на лед, одного окружили и поймали, другого загнали в камыши и забрали уже оттуда", — рассказали в Минприроды. Птицы упитанные, но крылья у них вывернутые — возможно, это врожденные пороки, отмечается в сообщении. Лебедей отправят в краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег" для лечения. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, их перевезут в заказник "Лебединый" в Алтайском крае, добавили в Минприроды.

https://ria.ru/20241108/lebed-1982666358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алтайский край, общество