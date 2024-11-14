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В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями - РИА Новости, 14.11.2024
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09:27 14.11.2024 (обновлено: 15:04 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/lebedi-1983661789.html
В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями
В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями - РИА Новости, 14.11.2024
В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями
Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае, сообщают в Минприроды региона. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:27
2024-11-14T15:04
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БАРНАУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае, сообщают в Минприроды региона. "Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли в Алтайском крае. Птиц заметили на замерзающем озере жители села Баево. Водоем покрылся тонким льдом и снегом, лебеди не могли плавать", — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Минприроды края с районной организацией охотников и рыболовов вызволили птиц из замершего озера и накормили. "Шесть лебедей жили летом в протоке, которая и сейчас не замерзла — там много рыбы. Четыре лебедя улетели, а два не смогли подняться. Их выгнали на лед, одного окружили и поймали, другого загнали в камыши и забрали уже оттуда", — рассказали в Минприроды. Птицы упитанные, но крылья у них вывернутые — возможно, это врожденные пороки, отмечается в сообщении. Лебедей отправят в краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег" для лечения. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, их перевезут в заказник "Лебединый" в Алтайском крае, добавили в Минприроды.
https://ria.ru/20241108/lebed-1982666358.html
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Хорошие новости, Алтайский край, Общество
В Алтайском крае спасли двух лебедей с поврежденными крыльями

В Алтайском крае лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера

© Фото : Минприроды Алтайского края/TelegramДвух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае
Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Минприроды Алтайского края/Telegram
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БАРНАУЛ, 14 ноя — РИА Новости. Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае, сообщают в Минприроды региона.
"Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли в Алтайском крае. Птиц заметили на замерзающем озере жители села Баево. Водоем покрылся тонким льдом и снегом, лебеди не могли плавать", — говорится в сообщении.
© Фото : Минприроды Алтайского края/TelegramДвух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае
Двух лебедей с повреждёнными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Минприроды Алтайского края/Telegram
Двух лебедей с поврежденными крыльями спасли с замерзшего озера в Алтайском крае
Отмечается, что сотрудники Минприроды края с районной организацией охотников и рыболовов вызволили птиц из замершего озера и накормили.
"Шесть лебедей жили летом в протоке, которая и сейчас не замерзла — там много рыбы. Четыре лебедя улетели, а два не смогли подняться. Их выгнали на лед, одного окружили и поймали, другого загнали в камыши и забрали уже оттуда", — рассказали в Минприроды.
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Птицы упитанные, но крылья у них вывернутые — возможно, это врожденные пороки, отмечается в сообщении. Лебедей отправят в краевую общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег" для лечения. После будет принято решение об их дальнейшей судьбе. Вероятнее всего, их перевезут в заказник "Лебединый" в Алтайском крае, добавили в Минприроды.
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