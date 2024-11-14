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Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР - РИА Новости, 14.11.2024
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07:25 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/lavrov-1983651147.html
Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР
Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР - РИА Новости, 14.11.2024
Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР
Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:25
2024-11-14T07:25
россия
китай
сша
дональд трамп
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. "Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. При этом он обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".
https://ria.ru/20241114/lavrov-1983649706.html
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россия, китай, сша, дональд трамп, сергей лавров, в мире
Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, В мире
Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР

Лавров: администрация Трампа может продолжить политику сдерживания Китая

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время встречи со своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа.
"Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США
Вчера, 07:04
При этом он обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".
 
РоссияКитайСШАДональд ТрампСергей ЛавровВ мире
 
 
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