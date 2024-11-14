https://ria.ru/20241114/lavrov-1983651147.html

Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР

Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров не исключил, что США и при Трампе продолжат политику сдерживания КНР

Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:25

2024-11-14T07:25

2024-11-14T07:25

россия

китай

сша

дональд трамп

сергей лавров

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982156302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3aac29ecba1eb8b45c20000d6e849946.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров полагает, что задача сдерживания Китая останется приоритетной и для администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. "Задача сдерживание Китая, выдвинутая сейчас еще администрацией (Джо) Байдена, я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа, она для них главная", - сказал министр в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. При этом он обратил внимание, что для США Россия - "угроза вот сегодняшнего дня", Вашингтон старается не допустить, чтобы РФ доказала, что "она сильный игрок и чтобы она подорвала репутацию Запада".

https://ria.ru/20241114/lavrov-1983649706.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, сша, дональд трамп, сергей лавров, в мире