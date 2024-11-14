https://ria.ru/20241114/lavrov-1983650744.html

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров - РИА Новости, 14.11.2024

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров

Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и хотя в Москве считают, что решение об урегулировании будет приниматься не Владимиром Зеленским, но... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:19

2024-11-14T07:19

2024-11-14T07:19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и хотя в Москве считают, что решение об урегулировании будет приниматься не Владимиром Зеленским, но для начала диалога в Киеве должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. "Президент (РФ Владимир Путин) неоднократно говорил, мы никогда от переговоров не отказывались. Ясно, что решать будет не Зеленский, но если нас призывают к переговорам и пытаются перевернуть все с ног на голову, и говорят что это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается: Путин неоднократно говорил, пусть он (Зеленский) хотя бы отменит декрет двухлетней давности, которым запрещается вести переговоры с правительством Путина", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. "Даже не буду больше распространяться", - добавил министр. Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить. Пресс-секретарь президента РФ ранее уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.

https://ria.ru/20241114/vybory-1983650193.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983140392.html

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россия, украина, киев, владимир путин, сергей лавров, владимир зеленский, в мире