Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, подчеркнул Лавров
Глава МИД Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, и хотя в Москве считают, что решение об урегулировании будет приниматься не Владимиром Зеленским, но для начала диалога в Киеве должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«
"Президент (РФ Владимир Путин) неоднократно говорил, мы никогда от переговоров не отказывались. Ясно, что решать будет не Зеленский, но если нас призывают к переговорам и пытаются перевернуть все с ног на голову, и говорят что это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается: Путин неоднократно говорил, пусть он (Зеленский) хотя бы отменит декрет двухлетней давности, которым запрещается вести переговоры с правительством Путина", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким.
"Даже не буду больше распространяться", - добавил министр.
Путин выступал с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отмечал, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить.
Пресс-секретарь президента РФ ранее уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы.
В Киеве предположили, когда начнутся переговоры с Россией
11 ноября, 17:01