https://ria.ru/20241114/lavrov-1983650042.html

Лавров прокомментировал ожидания, связанные с победой Трампа на выборах

Лавров прокомментировал ожидания, связанные с победой Трампа на выборах - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров прокомментировал ожидания, связанные с победой Трампа на выборах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать ожидания, связанные с приходом Дональда Трампа на пост президента США, заявил, что судить... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:06

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать ожидания, связанные с приходом Дональда Трампа на пост президента США, заявил, что судить необходимо по конкретным делам. "Ожидания, гадания, не буду... Судить будем по конкретным делам", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/lavrov-1983649706.html

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сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, камала харрис, nbc, в мире