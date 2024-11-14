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Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США - РИА Новости, 14.11.2024
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07:04 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/lavrov-1983649706.html
Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США
Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США - РИА Новости, 14.11.2024
Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США
Россия готова к общению с новой администрацией США, мяч на их стороне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:04
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова к общению с новой администрацией США, мяч на их стороне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "(Президент РФ Владимир) Путин на "Валдае" сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким, отвечая на вопрос о возможности восстановления контактов между Россией и новой администрацией США с учетом того, что ранее Москва уже работала с выигравшим выборы Дональдом Трампом. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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сша, россия, москва, дональд трамп, сергей лавров, камала харрис, nbc, в мире
США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Камала Харрис, NBC, В мире
Лавров сообщил о готовности России к общению с новой администрацией США

Лавров: Россия готова к общению с новой администрацией США, мяч на их стороне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россия готова к общению с новой администрацией США, мяч на их стороне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"(Президент РФ Владимир) Путин на "Валдае" сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне", - сказал Лавров в интервью для проекта "Новый мир" с Мариной Ким, отвечая на вопрос о возможности восстановления контактов между Россией и новой администрацией США с учетом того, что ранее Москва уже работала с выигравшим выборы Дональдом Трампом.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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СШАРоссияМоскваДональд ТрампСергей ЛавровКамала ХаррисNBCВ мире
 
 
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