https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html

Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов

Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024

Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов

Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T07:13

2024-11-14T07:13

2024-11-14T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Также российская армия ведет наступление севернее и южнее Курахово. "Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения", - сказал Рогов. По его словам, инициатива на этом участке фронта находится в руках российской армии, которая одновременно наступает с трех направлений, беря город в обхват. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.

https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html

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владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк, в мире