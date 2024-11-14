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Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:13 14.11.2024 (обновлено: 07:43 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kurakhovo-1983650460.html
Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов
Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024
Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов
Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T07:13
2024-11-14T07:43
специальная военная операция на украине
владимир рогов
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
донецк
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Также российская армия ведет наступление севернее и южнее Курахово. "Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения", - сказал Рогов. По его словам, инициатива на этом участке фронта находится в руках российской армии, которая одновременно наступает с трех направлений, беря город в обхват. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241114/inzhenery-1983645512.html
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владимир рогов, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, донецк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецк, В мире
Над группировкой ВСУ в Курахово нависла угроза окружения, сообщил Рогов

Рогов сообщил, что над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Угроза окружения нависает над группировкой ВСУ в оккупированном ими городе Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ закрепились в районе железнодорожной станции на восточных окраинах Курахово и уже приближаются к центру города. Также российская армия ведет наступление севернее и южнее Курахово.
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Вчера, 05:05
"Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения", - сказал Рогов.
По его словам, инициатива на этом участке фронта находится в руках российской армии, которая одновременно наступает с трех направлений, беря город в обхват.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкВ мире
 
 
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