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Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги - РИА Новости, 14.11.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:41 14.11.2024 (обновлено: 17:47 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kultura-1983783129.html
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги - РИА Новости, 14.11.2024
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует попросить Генеральную прокуратуру России проверить детскую литературу, выпускаемую коммерческими... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:41
2024-11-14T17:47
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новости культуры
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
россия
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует попросить Генеральную прокуратуру России проверить детскую литературу, выпускаемую коммерческими издательствами, сообщила она РИА Новости. Во время пленарного заседания III Национального форума "Здоровье и безопасность детей", проходящем в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов рассказал об исследовании, которое провела организация. В нем было выявлено, что в детской литературе некоторых коммерческих издательств представлены деструктивные темы: предательство, человекоподобные животные, пропаганда отклонений от нормы (в том числе смена пола), изменение сознания и социальных ролей у мальчиков и девочек. "Конечно, на мой взгляд, та информация, которая была озвучена, — это предмет для обращения в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку книг, о которых говорилось... Чтобы, может быть, в последующем ограничить доступ детской аудитории к такого рода литературе", — сказала Екатерина Мизулина в разговоре с РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что часто получает обращения от граждан по теме деструктивных тем в изданиях для детей и молодежи. Она считает необходимым обратиться и к самим организациям, которые публикуют такую информацию для того, чтобы они уделили больше внимания содержанию произведений.III Национальный форум "Здоровье и безопасность детей" проводится в рамках воплощения в жизнь социально ориентированных мероприятий, объявленных указами президента "Десятилетие детства" и "Год семьи". Форум поддержан Советом при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и правительством РФ.
https://ria.ru/20241105/deti-1981966405.html
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книги, новости культуры, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, россия
Культура, Книги, Новости культуры, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ, Россия
Мизулина попросит Генпрокуратуру проверить детские книги

Мизулина попросит Генпрокуратуру изучить детские книги коммерческих издательств

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкГлава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина
Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Анастасия Петрова
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина планирует попросить Генеральную прокуратуру России проверить детскую литературу, выпускаемую коммерческими издательствами, сообщила она РИА Новости.
Во время пленарного заседания III Национального форума "Здоровье и безопасность детей", проходящем в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня", председатель Совета по детской книге Союза писателей России Николай Нилов рассказал об исследовании, которое провела организация. В нем было выявлено, что в детской литературе некоторых коммерческих издательств представлены деструктивные темы: предательство, человекоподобные животные, пропаганда отклонений от нормы (в том числе смена пола), изменение сознания и социальных ролей у мальчиков и девочек.
"Конечно, на мой взгляд, та информация, которая была озвучена, — это предмет для обращения в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку книг, о которых говорилось... Чтобы, может быть, в последующем ограничить доступ детской аудитории к такого рода литературе", — сказала Екатерина Мизулина в разговоре с РИА Новости.
Глава Лиги безопасного интернета отметила, что часто получает обращения от граждан по теме деструктивных тем в изданиях для детей и молодежи. Она считает необходимым обратиться и к самим организациям, которые публикуют такую информацию для того, чтобы они уделили больше внимания содержанию произведений.
III Национальный форум "Здоровье и безопасность детей" проводится в рамках воплощения в жизнь социально ориентированных мероприятий, объявленных указами президента "Десятилетие детства" и "Год семьи". Форум поддержан Советом при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и правительством РФ.
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КультураКнигиНовости культурыЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФРоссия
 
 
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