https://ria.ru/20241114/kuban-1983842049.html

На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей

На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей - РИА Новости, 14.11.2024

На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей

Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:41

2024-11-14T20:41

2024-11-14T20:41

происшествия

краснодарский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569429407_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9893f250f567ee00102adec7c0d7949f.jpg

СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное ранение в ногу и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом. "Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом "О полиции", патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги", - говорится в Telegram-канале регионального глав МВД. Уточняется, что полицейские вызвали "скорую", сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. "Двое других участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали", - заключили в пресс-службе кубанского МВД.

https://ria.ru/20241110/shtraf-1982971887.html

https://ria.ru/20241024/krasnodar-1979790758.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия