https://ria.ru/20241114/kuban-1983842049.html
На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей
На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей - РИА Новости, 14.11.2024
На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей
Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T20:41
2024-11-14T20:41
2024-11-14T20:41
происшествия
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СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости. Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное ранение в ногу и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону. В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом. "Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом "О полиции", патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги", - говорится в Telegram-канале регионального глав МВД. Уточняется, что полицейские вызвали "скорую", сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. "Двое других участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали", - заключили в пресс-службе кубанского МВД.
https://ria.ru/20241110/shtraf-1982971887.html
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происшествия, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
На Кубани задержали двух мужчин, напавших с ножом на правоохранителей
В Краснодарском крае задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей
СОЧИ, 14 ноя - РИА Новости.
Полицейские в Горячем ключе Краснодарского края задержали двух мужчин, набросившихся на правоохранителей, еще один, сопротивлявшийся им, получил огнестрельное ранение в ногу и находится в больнице, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по региону
.
В полицию поступило сообщение, что на улице Ленина, неподалеку от детского сада, находятся трое мужчин, которые ведут себя неадекватно, в руках одного из них нож. Когда на место ЧП прибыл наряд полиции, мужчины не реагировали, а после вовсе кинулись на одного из сотрудников. Один из агрессоров кинулся на полицейского, предположительно, с ножом.
"Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителя, в соответствии с законом "О полиции", патрульный произвел предупредительный выстрел в воздух, что не остановило злоумышленника, далее в направлении нападавшего. В результате правонарушитель получил огнестрельное ранение ноги", - говорится в Telegram-канале регионального глав МВД.
Уточняется, что полицейские вызвали "скорую", сейчас пострадавший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. "Двое других участников конфликта доставлены в отдел полиции для разбирательства, полицейские не пострадали", - заключили в пресс-службе кубанского МВД.