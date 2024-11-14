https://ria.ru/20241114/krym-1983716382.html

Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено

Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено - РИА Новости, 14.11.2024

Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено

Движение пригородных поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:03

2024-11-14T13:03

2024-11-14T13:03

происшествия

симферополь

джанкой

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября – РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. "Пригородное сообщение возобновлено", - сказали в пресс-службе. В компании подчеркнули, что электричка №6620 сообщением Симферополь - Соленое Озеро отправится из Джанкоя в 12.56 мск и будет следовать согласно действующему расписанию. Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. По данным Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.

https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html

https://ria.ru/20241114/most-1983680078.html

симферополь

джанкой

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, симферополь, джанкой, россия, следственный комитет россии (ск рф)