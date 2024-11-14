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Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено - РИА Новости, 14.11.2024
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13:03 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/krym-1983716382.html
Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено
Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено - РИА Новости, 14.11.2024
Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено
Движение пригородных поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:03
2024-11-14T13:03
происшествия
симферополь
джанкой
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября – РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. "Пригородное сообщение возобновлено", - сказали в пресс-службе. В компании подчеркнули, что электричка №6620 сообщением Симферополь - Соленое Озеро отправится из Джанкоя в 12.56 мск и будет следовать согласно действующему расписанию. Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. По данным Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.
https://ria.ru/20241114/most-1983690560.html
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симферополь
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происшествия, симферополь, джанкой, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Симферополь, Джанкой, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Движение электричек в Крыму, где рухнул мост, возобновлено

Движение электричек на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось

© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтактеРасчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
Расчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"/ВКонтакте
Расчистка железнодорожных путей на месте происшествия, где произошло обрушение моста в Джанкойской районе в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября – РИА Новости. Движение пригородных поездов на участке железной дороги в Джанкойском районе на севере Крыма, где рухнул мост, возобновилось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.
"Пригородное сообщение возобновлено", - сказали в пресс-службе.
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
СК раскрыл подробности об обрушении моста в Крыму
Вчера, 11:15
В компании подчеркнули, что электричка №6620 сообщением Симферополь - Соленое Озеро отправится из Джанкоя в 12.56 мск и будет следовать согласно действующему расписанию.
Автомобильный мост обрушился в среду между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе на севере Крыма, два человека пострадали, повреждено дорожное полотно. При этом сам мост проходил над второстепенной железнодорожной веткой. Для движения автомобилей составлена схема объезда. По данным СК РФ, мост рухнул при движении по нему перегруженной фуры, начата проверка. По данным Службы автомобильных дорог Крыма, разбор завалов ж/д путей на месте обрушения моста завершен.
Последствия обрушения моста в Джанкойском районе на севере Крыма - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Крымский Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при обрушении моста
Вчера, 10:40
 
ПроисшествияСимферопольДжанкойРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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