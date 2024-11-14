https://ria.ru/20241114/krizis-1983778209.html

Лавров и Мурильо обсудили украинский и ближневосточный кризисы

Лавров и Мурильо обсудили украинский и ближневосточный кризисы - РИА Новости, 14.11.2024

Лавров и Мурильо обсудили украинский и ближневосточный кризисы

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Колумбии Луис Хильберто Мурильо на переговорах в Москве обсудили украинский и ближневосточный кризисы, сообщили в МИД РФ. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:44

2024-11-14T16:44

2024-11-14T16:57

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Колумбии Луис Хильберто Мурильо на переговорах в Москве обсудили украинский и ближневосточный кризисы, сообщили в МИД РФ."Обсуждены ключевые темы международной проблематики, включая украинский и палестино-израильский кризисы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Отмечается, что стороны наметили планы по дальнейшему углублению взаимодействия на международных площадках."Подтверждена готовность России и далее вносить вклад в координируемые Советом Безопасности ООН международные усилия по содействию миростроительству в Колумбии", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20241114/ssha-1983651276.html

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колумбия

москва

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в мире, украина, россия, колумбия, москва, сергей лавров, оон, ближний восток