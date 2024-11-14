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При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 14.11.2024
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12:56 14.11.2024 (обновлено: 13:18 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/kremennaja-1983714627.html
При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек
При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 14.11.2024
При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек
Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:56
2024-11-14T13:18
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий госучреждений, сообщил в четверг мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram–канале. "Вчера наш город, к сожалению, стал свидетелем трагических событий, когда нацистские формирования Украины нанесли массированный удар по нашим территориям", - написал мэр. По предварительным оценкам, пострадало порядка десяти жилых строений и несколько зданий госучреждений, ранена женщина 1980 года рождения, которая в момент удара находилась в хлебопекарне. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрелов.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960539506.html
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в мире, кременная, луганская народная республика, украина
В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина
При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек

Мэр Кременной Третьяков: при обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек

© Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 13 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 13 ноября 2024
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий госучреждений, сообщил в четверг мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram–канале.
"Вчера наш город, к сожалению, стал свидетелем трагических событий, когда нацистские формирования Украины нанесли массированный удар по нашим территориям", - написал мэр.
По предварительным оценкам, пострадало порядка десяти жилых строений и несколько зданий госучреждений, ранена женщина 1980 года рождения, которая в момент удара находилась в хлебопекарне. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрелов.
Последствия обстрела города Кременная со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
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