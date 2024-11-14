При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек
Мэр Кременной Третьяков: при обстреле со стороны ВСУ пострадал один человек
© Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В.Ю/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 13 ноября 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР. 13 ноября 2024
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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий госучреждений, сообщил в четверг мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram–канале.
"Вчера наш город, к сожалению, стал свидетелем трагических событий, когда нацистские формирования Украины нанесли массированный удар по нашим территориям", - написал мэр.
По предварительным оценкам, пострадало порядка десяти жилых строений и несколько зданий госучреждений, ранена женщина 1980 года рождения, которая в момент удара находилась в хлебопекарне. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрелов.
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