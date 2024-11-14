https://ria.ru/20241114/kremennaja-1983714627.html

При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек

При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек - РИА Новости, 14.11.2024

При обстреле Кременной со стороны ВСУ пострадал человек

Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:56

2024-11-14T12:56

2024-11-14T13:18

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ЛУГАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Город Кременная в ЛНР подвергся массированному обстрелу украинских войск в среду, ранен один человек повреждены свыше десятка жилых домов и зданий госучреждений, сообщил в четверг мэр города Вячеслав Третьяков в своем Telegram–канале. "Вчера наш город, к сожалению, стал свидетелем трагических событий, когда нацистские формирования Украины нанесли массированный удар по нашим территориям", - написал мэр. По предварительным оценкам, пострадало порядка десяти жилых строений и несколько зданий госучреждений, ранена женщина 1980 года рождения, которая в момент удара находилась в хлебопекарне. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрелов.

https://ria.ru/20240718/vsu-1960539506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кременная, луганская народная республика, украина